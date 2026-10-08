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08.10.2026 18:16

Λάκης Γαβαλάς για την κόντρα Βίσση-Καρβέλα: «Νομίζω ότι ήθελε να κάνει χατίρια στις καινούργιες της παρέες»

08.10.2026 18:16
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Τη δική του εκδοχή για την πολυσυζητημένη ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα έδωσε ο Λάκης Γαβαλάς, αποδίδοντας την ένταση στη διάθεση της τραγουδίστριας να ευχαριστήσει τον νέο κύκλο ανθρώπων που έχει πλέον κοντά της.

Ο σχεδιαστής μόδας σημείωσε ότι όσοι βρίσκονται σήμερα δίπλα της και την αγαπούν οφείλουν να τη συμβουλεύουν, αλλά και να αναγνωρίζουν τη διαδρομή και το παρελθόν της, υπογραμμίζοντας πως είναι κρίμα η πορεία μιας τόσο σημαντικής καλλιτέχνιδας να επηρεάζεται από εμμονές.

Μιλώντας στο Live News ο ίδιος εκτίμησε, ακόμη, ότι η αφοσίωση της Άννας Βίσση στον Νίκο Καρβέλα και στη μουσική τους συνεργασία ενδεχομένως να την έκανε να αφήσει στην άκρη πλευρές της ζωής της.

«Ίσως η Άννα Βίσση να είχε ένα απωθημένο χρόνων να ταξιδεύει, να κάνει τρελούτσικες παρέες, να περνάει καλά και επειδή είχε μία εμμονή υπέροχη με έναν συνθέτη που τύχαινε να είναι ο σύζυγός της, μετά ένας άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα της, να είχε παραλείψει να διασκεδάζει, να φοράει ρούχα, ενώ ήταν τσιγκούνα με την καλή έννοια. Είναι ένας άνθρωπος που ενθουσιάζεται με πράγματα και καμιά φορά μπορούμε να ξεφύγουμε με τον ενθουσιασμό μας γιατί και εγώ είμαι έτσι», είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Σε ερώτηση για το αν η κόντρα των δύο καλλιτεχνών προκλήθηκε από οικονομικές διαφωνίες, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Η κόντρα νομίζω ότι έγινε γιατί η Άννα Βίσση ήθελε να κάνει χατίρια στις καινούργιες της παρέες. Αυτό το δικαιολογώ εν μέρει. Από εκεί και πέρα πρέπει να μας δείξει ποιες είναι οι καινούργιες της παρέες. Να πούμε και εμείς ”εντάξει, στερηθήκαμε την Άννα Βίσση. Θα τραγουδήσει, δεν θα τραγουδήσει, θα πάει με άλλους, δεν θα πάει, γιατί έχει κάνει τις τάδε παρέες, έχει να κάνει με τον τάδε κόσμο”. Είναι κρίμα να χαραμίζεται μια ολόκληρη ζωή για κάποιες εμμονές. Τελικά, αν την αγαπούν οι άνθρωπο αυτοί, οι καινούργιοι, πρέπει να τη συμβουλεύσουν, να συμπορευτούν με το παρελθόν της, το οποίο είναι λαμπρό».

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