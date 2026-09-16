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16.09.2026 19:51

Η Σίντνεϊ Σουίνι χάνει περισσότερους από 200.000 ακόλουθους στο Instagram – Κατακραυγή για τη γυμνή φωτογράφιση για διαφήμιση στοιχηματικής

16.09.2026 19:51
Sydney Sweeney

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Χιλιάδες χρήστες του Instagram έχουν πατήσει το κουμπί «unfollow» στο προφίλ της Σίντνεϊ Σουίνι, αφότου η ηθοποιός εμφανίστηκε και προώθησε μια αμφιλεγόμενη εφαρμογή αθλητικών στοιχημάτων, στην οποία εμφανίζεται γυμνή με αθλητικό εξοπλισμό να καλύπτει μέρη της ανατομίας της.

Την περασμένη Τετάρτη, η ηθοποιός κοινοποίησε τη διαφήμιση που προωθούσε την εφαρμογή αθλητικών προβλέψεων Novig στο Instagram — όπου έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 1,1 εκατομμύριο likes. Στη διαφήμιση των 60 δευτερολέπτων, η σταρ του “Euphoria” εμφανίζεται ολοσχερώς ή μερικώς γυμνή, ποζάροντας με μια ποικιλία αθλητικού εξοπλισμού όπως μπάλες ποδοσφαίρου, μπάλες μπάσκετ, μια μπάλα ποδοσφαίρου και ένα δίχτυ χόκεϊ.

Ωστόσο, η διαφήμιση προκάλεσε την αρνητική αντίδραση εκείνων που αντιτίθενται στη σεξουαλικοποίηση των γυναικών στον αθλητισμό.

Αρκετές γυναίκες Ολυμπιονίκες έχουν εκφράσει την άποψή τους για τη διαφήμιση της Σουίνι, συμπεριλαμβανομένης της Αριάρν Τίτμους, τέσσερις φορές χρυσής Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση από την Αυστραλία, η οποία έγραψε σε μια ανάρτηση: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εξοργισμένη νιώθω όταν το βλέπω αυτό… Πώς ζούμε σε έναν κόσμο όπου η δημιουργία εσόδων από το σώμα μιας γυναίκας και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού εξακολουθούν να υπάρχουν;».

Τις τρεις ημέρες μετά την ανάρτηση της διαφήμισης, οι ακόλουθοι της ηθοποιού στο Instagram αυξήθηκαν κατά 50.000. Αλλά την Κυριακή, έχασε 136.848 – και τη Δευτέρα, άλλοι 68.000 έχουν σταματήσει να την ακολουθούν, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης κοινωνικών μέσων Social Blade. Ωστόσο, οι περισσότεροι από 200.000 ακόλουθοι στο IG που έχασε η Σουίνι σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 1% των περισσότερων από 25 εκατομμυρίων ακολούθων της.

Εν μέσω των αντιδράσεων, η Σουίνι την Κυριακή δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τη διαφήμιση της Novig στο Instagram.

H Σουίνι φάνηκε επίσης να απαντά στα αρνητικά σχόλια δημοσιεύοντας μια σειρά από εξώφυλλα από το ESPN Body Issue, το οποίο παρουσιάζει πολλούς γυμνούς αθλητές, στα Instagram Stories.

Η ηθοποιός δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τη διαφήμιση: «Η καμπάνια αφορούσε την υιοθέτηση μιας διασκεδαστικής ιδέας. Η ιδέα είναι απλή: να ξεπεραστεί ο θόρυβος και να δοθεί έμφαση αποκλειστικά στον αθλητισμό. Η καμπάνια ζωντανεύει αυτή την ιδέα με αυτοπεποίθηση, χιούμορ και μια παιχνιδιάρικη χροιά». Εντάχθηκε στη Novig ως στρατηγική συνεργάτης και μέτοχος.

Στη διαφήμιση, η Σουίνι σημειώνει ότι στην πλατφόρμα Novig «δεν υπάρχουν στοιχήματα σε πολέμους ή θανάτους και καμία πολιτική», όπως έχει συμβεί με άλλες δημοφιλείς αγορές προβλέψεων όπως η Polymarket. «Μόνο εσύ, οι προβλέψεις σου και τα αθλήματα», λέει, ενώ ποζάρει γυμνή με μια μπάλα ποδοσφαίρου.

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