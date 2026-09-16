Χριστίνα Παππά για το ιατρείο της Καρνεάδου: «Δεν μου άρεσε η συγκεκριμένη ιατρική προσέγγιση – Μου είχαν πει τα καλύτερα για τον γιατρό» (Video)

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Στο Live News μίλησε η Χριστίνα Παππά, μετά την ανάρτησή της για την επίσκεψη που είχε κάνει στο παρελθόν στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, περιγράφοντας όσα έζησε και εξηγώντας γιατί επέλεξε να μην επιστρέψει.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας ανέφερε πως δεν είχε διαπιστώσει κάποια περίεργη συμπεριφορά από τον κατηγορούμενο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή γιατρό, και πως ήταν ευγενέστατος. Ωστόσο, όπως είπε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τη δική της περίπτωση δεν την ικανοποίησε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο χρηματικό ποσό που χρειάστηκε να καταβάλει τόσο για την επίσκεψη, όσο και για τα σκευάσματα που της προτάθηκαν ως θεραπεία.

«Νομίζω και πιστεύω ότι η σύζυγός του, τότε που είχα επισκεφτεί εγώ το ιατρείο του, δεν υπήρχε καν να είναι μαζί στον ίδιο χώρο. Εμένα μου είχαν πει τα καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ούτε καλή γνώμη, ούτε κακή γνώμη, διότι πήγα, απλά η δική του ιατρική σε εμένα, σαν Χριστίνα, δεν μου άρεσε. Όπως πολλές φορές άκουσα αυτές τις μέρες, γιατί, όπως είπατε, συγκλονισμένοι ακούμε όλοι. Διότι είναι ένας άνθρωπος που έφυγε άδικα και θα μπορούσε να έχει σωθεί και έφυγε άδικα», είπε αρχικά η Χριστίνα Παππά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη διαδικασία που ακολούθησε κατά την εξέτασή της, καθώς και τα συμπληρώματα που έλαβε, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για σκευάσματα του συγκεκριμένου γιατρού, αλλά για προϊόντα γνωστών ξένων εταιρειών που προμηθεύτηκε από φαρμακείο.

«Κάθισα σε μια καρέκλα, μου έβαλαν όλα αυτά τα ηλεκτρόδια και στο κεφάλι και σε όλο το σώμα και στο οπίσθιο, μπορώ να πω, και κατέγραφε σε έναν υπολογιστή. Τέλος πάντων. Και εγώ ήμουν ένας από τους ανθρώπους που πήρα αρκετές βιταμίνες, αλλά όχι δικά του σκευάσματα. Πάλι θέλω να είμαι σαφής, από ένα φαρμακείο και πολύ γνωστές εταιρείες, ξένες, πολύ καλές εταιρείες», είπε.

Η επίσκεψη στο Κολωνάκι και η δαπάνη των 700 ευρώ

Η Χριστίνα Παππά αποκάλυψε πως η επίσκεψη στο γραφείο του γιατρού στο Κολωνάκι κόστισε 250 ευρώ, ενώ περίπου 700 ευρώ έφτασε το συνολικό ποσό για τα σκευάσματα που της πρότεινε ο γιατρός.

«Ήταν ακριβά. Δηλαδή όλη η σακούλα που πήρα, γιατί πήρα μια σακούλα με κάτι ενέσιμα για να μου δώσει δύναμη, κάτι για το έντερό μου, για το στομάχι μου, για την επιδερμίδα μου, ήταν γύρω στα 700 ευρώ. Η επίσκεψη ήταν 250. Δεν είναι θέμα οι βιταμίνες. Ήταν μια χαρά, γιατί βιταμίνες θα μου δώσει, θα μου δίνουν όλοι οι γιατροί. Δεν είναι το θέμα η βιταμίνη. Απλά, για τον συγκεκριμένο λόγο που ήθελα εγώ, δεν μου έκανε. Και όχι σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να πω, ευγενέστατος ήταν, αλλά εμένα οι γιατροί μου θέλω να είναι γιατροί της ψυχής», ανέφερε η ηθοποιός.

Η ίδια εξήγησε πως αυτό που την προβλημάτισε περισσότερο ήταν ο τρόπος της ιατρικής προσέγγισης, καθώς για εκείνη η σχέση με τον γιατρό βασίζεται και στην προσωπική επικοινωνία. «Πας σε έναν γιατρό και εμπιστεύεσαι τον οργανισμό σου, τον εαυτό σου, το μέσα σου. Δεν πας σε έναν γιατρό να δεις έναν άνθρωπο παγωμένο, έναν άνθρωπο με έναν υπολογιστή και θα σου πει τι έχεις και τι δεν έχεις. Αυτό δεν μου άρεσε εμένα. Οπότε αποφάσισα, έκανα δύο φορές την επίσκεψή μου και αποφάσισα να μην ξαναπάω. Αυτό ήταν όλο», τόνισε.

Αναφερόμενη στην ανάρτηση που έκανε, η ηθοποιός εξήγησε πως θέλησε να υπενθυμίσει στον κόσμο την ανάγκη προσοχής σε θέματα υγείας, φέρνοντας ως παράδειγμα τη δική της περιπέτεια: «Όσο έχει σχέση τώρα με την ανάρτησή μου, απλά ήθελα να πω στον κόσμο το πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε, διότι όλοι μας ξεχνάμε. Και εγώ η ίδια έχω ξεχάσει, γιατί είχα πάει για ένα απλό περιστατικό, και βρέθηκα, αν δεν ήμουνα σε κλινική, θα είχα φύγει από τη ζωή. Θυμάμαι “σβήνω, τη χάνουμε” και με επαναφέρουν με απινιδωτή. Και ο οφθαλμίατρός μου τότε μου είπε: “Αν είχες έρθει, Χριστίνα, στο ιατρείο, σε έσωσε ο Θεός, θα σε είχαμε χάσει”. Είναι τόσο απλό».

«Γι’ αυτό, με πολύ αγάπη προς τον κόσμο. Με ξέρετε χρόνια, αγαπώ πάρα πολύ τον συνάνθρωπό μου. Μην ξεχνάμε. Μη βάζουμε στον οργανισμό μας πράγματα που δεν πρέπει. Πάντα να ρωτάμε. Πάντα τα αποτελέσματα που θα έχουνε. Τέλος πάντων, τώρα τι να σας πω; Ό,τι είχα να σας πω είναι λίγο. Αυτή ήταν η δική μου η εμπειρία. Και αυτό που θέλω να πω στον κόσμο: να προσέχει», κατέληξε η Χριστίνα Παππά.

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