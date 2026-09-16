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16.09.2026 20:10

Συνάντηση Μαρινάκη-Γκιλφόιλ: «Οι δεσμοί των δύο χωρών είναι στέρεοι και διαρκώς εμβαθύνονται»

16.09.2026 20:10
marinakis-guilfoyle

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Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του αναφέρεται στη συνάντησή του με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της και εξελίσσεται διαρκώς μέσα από συνεργασίες ουσίας και καίριας σημασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων», σημειώνει ο κ. Μαρινάκης.

«Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, γίνεται όλο και πιο ισχυρή, με αναβαθμισμένο ρόλο και σταθερές συμμαχίες. Οι δεσμοί των δύο χωρών είναι στέρεοι και διαρκώς εμβαθύνονται. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, προς όφελος των λαών μας και της ευρύτερης περιοχής», προσθέτει.

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