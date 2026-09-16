«Τείχος» απέναντι στον Κασιδιάρη και τους νοσταλγούς του Χίτλερ – Η παρέμβαση ΣΦΕΑ και η σύνδεση με την AfD

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Σκληρή παρέμβαση για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και άλλων καταδικασμένων στελεχών της Χρυσής Αυγής κάνει ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πολιτικής επανεμφάνισης προσώπων που συνδέθηκαν με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ΣΦΕΑ χαρακτηρίζει την αποφυλάκιση του Κασιδιάρη «πρόκληση» για τα θύματα της Χρυσής Αυγής και για όσους αγωνίστηκαν επί χρόνια για την καταδίκη της οργάνωσης. Όπως επισημαίνει, η δικαστική απόφαση δεν μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής «επαννομιμοποίησης» ή επανεμφάνισης των πρωταγωνιστών της.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ο Κασιδιάρης επιχειρεί να αξιοποιήσει την αποφυλάκισή του με στόχο την επιστροφή στην ενεργό πολιτική και την υποψηφιότητά του στις επόμενες εθνικές εκλογές. Παράλληλα, ο ΣΦΕΑ στρέφει τα πυρά του και κατά του θεσμικού πλαισίου που θεσπίστηκε για να αποτρέψει την εκλογική κάθοδο καταδικασμένων στελεχών, υποστηρίζοντας ότι ενσωματώνει τη λογική της θεωρίας των «δύο άκρων».

«Η αποφυλάκιση δεν είναι πολιτική αθώωση»

Ο ΣΦΕΑ ξεκαθαρίζει ότι η αποφυλάκιση του Κασιδιάρη δεν συνιστά πολιτική ή ιστορική δικαίωση. Όπως υπογραμμίζει, καμία αλλαγή στην ποινική του κατάσταση δεν μπορεί να διαγράψει τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταδίκη της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής.

Παράλληλα, καταγγέλλει όσα χαρακτηρίζει «προνομιακή μεταχείριση» καταδικασμένων στελεχών της οργάνωσης κατά την έκτιση των ποινών τους, κάνοντας ειδική αναφορά στις άδειες και στον χρόνο πραγματικής κράτησης.

Για τον ΣΦΕΑ, το ζήτημα δεν περιορίζεται πλέον στην αποφυλάκιση ενός προσώπου. Αφορά, όπως υποστηρίζει, το ενδεχόμενο να επιχειρηθεί η επιστροφή της Ακροδεξιάς στο πολιτικό προσκήνιο μέσα από νέα σχήματα, διαφορετικές ονομασίες και μια προσπάθεια απομάκρυνσης από το ιστορικό και πολιτικό βάρος της Χρυσής Αυγής.

Η ιστορική μνήμη στο επίκεντρο

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΦΕΑ συνδέει την ελληνική περίπτωση με τις εξελίξεις στη Γερμανία και την άνοδο της AfD. Επικαλείται δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της γερμανικής Ακροδεξιάς για την ανάγκη αλλαγής της γερμανικής «κουλτούρας μνήμης» και περιορισμού της έμφασης στα εγκλήματα του ναζισμού.

Ο Σύνδεσμος προειδοποιεί ότι η προσπάθεια επαναπροσέγγισης της Ιστορίας χωρίς την κεντρική θέση που κατέχουν τα εγκλήματα του ναζισμού μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο πολιτικής αναθεώρησης του παρελθόντος.

Για τον ΣΦΕΑ, η μάχη απέναντι στον φασισμό δεν τελειώνει με μια δικαστική απόφαση. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών και η αποτροπή της πολιτικής «κανονικοποίησης» της Ακροδεξιάς αποτελούν, όπως υποστηρίζει, διαρκές δημοκρατικό καθήκον.

«Ο ΣΦΕΑ 1967-1974, φύσει και θέσει, στέκεται πάντα απέναντι στην Ακροδεξιά και θα συνεχίσει να παλεύει, ώστε να μην επιχειρηθεί καμία νομιμοποίηση, κανένα “ξέπλυμα”, καμία “κανονικοποίηση” των ναζί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και καταλήγει με ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: «Κάθε δημοκρατική δύναμη οφείλει να συμβάλει ώστε να υψωθεί τείχος στον Κασιδιάρη και τους φανερούς ή αφανείς νοσταλγούς του Χίτλερ».

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