search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 16:13
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2026 14:30

Γιάννης Βαρδής για Μαζωνάκη: «Γεια σου ωραίε τύπε – Με στοιχειώνει η σκέψη σου, ακούω μόνο τα τραγούδια σου» (Video)

16.09.2026 14:30
mazonakis-vardis-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη βαθιά του θλίψη για τον πρόωρο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε ο Γιάννης Βαρδής, ο οποίος μέσα από μια ανάρτησή του στα social media δήλωσε ότι η σκέψη του είναι συνεχώς στον εκλιπόντα καλλιτέχνη, ενώ ακούει διαρκώς τα τραγούδια του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, οι δυο καλλιτέχνες τραγουδούσαν σε νυχτερινό κέντρο το «Μακριά μου να φύγεις» επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης που κατέρριψε τα στερεότυπα και ήταν μοναδικός σε αυτό που έκανε.

«Γεια σου ωραίε τύπε. Γεια σου φίλε μου. Άφησε με να σε αποκαλώ έτσι. Γιατί πλέον όλοι έτσι σε αισθανόμαστε. Σαν κάτι δικό μας. Πλέον είσαι και θα είσαι κομμάτι στη ζωή μας. Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαϊκός τραγουδιστής. Τα διέλυσες, τα κατέστρεψες και έφερες κάτι νέο. Κάτι που μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί απλούστατα δεν ήμασταν εσύ. Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο και δεν μπορώ να ακούσω και τίποτε άλλο πέρα απ τα τραγούδια σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή δύναμη στην οικογένεια γιατί έχω βιώσει την απώλεια και ξέρω πολύ καλά πόσο πόνο έχει» ανέφερε στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

Η Χριστίνα Παππά «καρφώνει» επώνυμους ματαιόδοξους: Γιατροί, πολιτικοί και καλλιτέχνες έχουν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι – «Πίνουν νερό στο όνομά τους» (Video)

Χριστίνα Παππά για θάνατο Μαζωνάκη – «Είχα πάει κι εγώ σε αυτό το ιατρείο» (Video)

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη – «Στον κάτω κόσμο η χαραυγή περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή…»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MagentaTV_logo
ADVERTORIAL

Η League Phase του UEFA Europa League ξεκινά με Ολυμπιακό και ΟΦΗ στη MagentaTV

roger_waters
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Roger Waters στέλνει μήνυμα στον «μικρό κ@ριόλη» Ed Sheeran μετά την απομάκρυνση του Macklemore λόγω «Free Palestine»

hope-blooms_1609_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

«Hope Blooms»: Πρόγραμμα ενίσχυση ψυχικής υγείας για οικογένειες με σπάνιες και χρόνιες παθήσεις

mazonakis giatroi thanatos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Γιατί οι δύο γιατροί κατηγορούν το ΕΚΑΒ – Καταπέλτης ο πρόεδρος των εργαζομένων, διάψευση από τη διοίκηση

patoulis-new
ΥΓΕΙΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Διαψεύδει ο ΙΣΑ τους ισχυρισμούς των γιατρών της κλινικής – «Ποτέ δεν χορηγήσαμε άδεια για εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

uss abraham lincoln (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 16:13
MagentaTV_logo
ADVERTORIAL

Η League Phase του UEFA Europa League ξεκινά με Ολυμπιακό και ΟΦΗ στη MagentaTV

roger_waters
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Roger Waters στέλνει μήνυμα στον «μικρό κ@ριόλη» Ed Sheeran μετά την απομάκρυνση του Macklemore λόγω «Free Palestine»

hope-blooms_1609_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

«Hope Blooms»: Πρόγραμμα ενίσχυση ψυχικής υγείας για οικογένειες με σπάνιες και χρόνιες παθήσεις

1 / 3