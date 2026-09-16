Γιάννης Βαρδής για Μαζωνάκη: «Γεια σου ωραίε τύπε – Με στοιχειώνει η σκέψη σου, ακούω μόνο τα τραγούδια σου» (Video)

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Τη βαθιά του θλίψη για τον πρόωρο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε ο Γιάννης Βαρδής, ο οποίος μέσα από μια ανάρτησή του στα social media δήλωσε ότι η σκέψη του είναι συνεχώς στον εκλιπόντα καλλιτέχνη, ενώ ακούει διαρκώς τα τραγούδια του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, οι δυο καλλιτέχνες τραγουδούσαν σε νυχτερινό κέντρο το «Μακριά μου να φύγεις» επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης που κατέρριψε τα στερεότυπα και ήταν μοναδικός σε αυτό που έκανε.

«Γεια σου ωραίε τύπε. Γεια σου φίλε μου. Άφησε με να σε αποκαλώ έτσι. Γιατί πλέον όλοι έτσι σε αισθανόμαστε. Σαν κάτι δικό μας. Πλέον είσαι και θα είσαι κομμάτι στη ζωή μας. Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαϊκός τραγουδιστής. Τα διέλυσες, τα κατέστρεψες και έφερες κάτι νέο. Κάτι που μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί απλούστατα δεν ήμασταν εσύ. Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο και δεν μπορώ να ακούσω και τίποτε άλλο πέρα απ τα τραγούδια σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή δύναμη στην οικογένεια γιατί έχω βιώσει την απώλεια και ξέρω πολύ καλά πόσο πόνο έχει» ανέφερε στη λεζάντα.

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