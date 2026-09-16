ΕΡΤ1: Ξένες διακεκριμένες σειρές  βάζει στο prime time απέναντι στον ανταγωνισμό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα επεισόδια των πολυβραβευμένων ξένων σειρών «Peaky Blinders» και «Downton Abbey» θα ρίξει στον «πόλεμο» της τηλεθέασης τα βράδια (22.00) από Δευτέρα (21/9) η ΕΡΤ1 ως αντιπρόταση στις ελληνικές σειρές του ανταγωνισμού.

Κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 22.00, ανα δό ημέρες, θα βγάζει στον αέρα επεισόδια των δύο αγγλικών σειρών. Την αρχή κάνει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική αστυνομική σειρά «Peaky Blinders» του Στίβεν Νάιτ, η οποία θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22.00. Η σειρά αποτελείται από έξι κύκλους που θα τους μεταδώσει στο σύνολό τους η ΕΡΤ1.

Τη σκυτάλη παίρνει την Τετάρτη (23/9) το «Downton Abbey», η πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική δραματική σειρά που έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό σε όλο τον κόσμο. Αποτελείται επίσης από έξι κύκλους, με τους τρεις τελευταίους να προβάλλονται για πρώτη φορά από την ελεύθερη τηλεόραση και τα επεισόδια θα μεταδίδονται Τεταρτόπεμπτα.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες βραβευμένες και διεθνώς αναγνωρισμένες σειρές, όπως οι «Black Mirror», «Marie Antoinette», «Bergerac», «Fallen (Sanningen)», «SAS: Rogue Heroes», «Tin Star» και «Signora Volpe». Η σειρά του Νάιτ αφηγείται την άνοδο της διαβόητης συμμορίας Peaky Blinders στο Μπέρμιγχαμ, στα χρόνια που ακολούθησαν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του Τόμας Σέλμπι, σε μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες της σύγχρονης τηλεόρασης.

Η σειρά συνδυάζει γκανγκστερική δράση, πολιτικές ανακατατάξεις και οικογενειακές συγκρούσεις, μέσα από μια εντυπωσιακή κινηματογράφηση και ένα αριστουργηματικό σάουντρακ. Μια εποποιία αποτελεί το περίφημο «Downton Abbey». Με αφετηρία το ναυάγιο του Τιτανικού το 1912, η σειρά των Μπράιαν Πέρσιβαλ, Μπεν Μπολτ, Μπράιαν Κέλι, συνυφαίνει την προσωπική ιστορία των ηρώων της με σημαντικά γεγονότα της εποχής, όπως ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η πανδημία της ισπανικής γρίπης, η άνοδος του σοσιαλισμού και η διεκδίκηση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών.

Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες βρετανικές σειρές παγκοσμίως. Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, το 2011 αναδείχθηκε η πιο αναγνωρισμένη από τους κριτικούς αγγλόφωνη τηλεοπτική σειρά. Χιου Μπόνβιλ, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν, Μάγκι Σμιθ, Μισέλ Ντόκερι, είναι μερικές μορφές των παραστατικών Τεχνών του Η.Β. που πρωταγωνιστούν στη σειρά- μαγνήτης βραβείων- συνολικά 61 (BAFTA, Χρυσές Σφαίρες, Primetime ΕΜΜΥ, Screen Actors Guild) και υποψηφιοτήτων (231 συνολικά).

Διαβάστε επίσης

To MEGA αποχαιρετά με αφιέρωμα τον Γιώργο Μαζωνάκη την Παρασκευή (18/9)

MEGA: «Χαμογέλα και πάλι», Δευτέρα με Παρασκευή από βδομάδα και επισήμως

ΕΣΗΕΑ κατά Λιόλιου για την «κλειστή» συνέντευξη Τύπου: «Ασυνήθιστη πρακτική, δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητά της