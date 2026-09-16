Χριστίνα Παππά για θάνατο Μαζωνάκη – «Είχα πάει κι εγώ σε αυτό το ιατρείο» (Video)

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Τη θλίψη και την οδύνη της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με ένα βίντεο στο TikTok θέλησε να εκφράσει η Χριστίνα Παππά, αποκαλύπτοντας -με αφορμή την έρευνα γύρω από το ιατρείο του Κολωνακίου– ότι είχε επισκεφθεί και η ίδια, κατά το παρελθόν, τον συγκεκριμένο γιατρό.

Όπως τόνισε η ηθοποιός, αποφάσισε τότε να μη συνεχίσει μαζί του, καθώς το ιατρείο ήταν σκοτεινό και ένιωσε ότι δεν ήθελε να το επισκεφθεί ξανά.

Στο ίδιο βίντεο, η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε σε ένα ακόμη περιστατικό που βίωσε η ίδια -σε άλλον γιατρό- όταν πριν από 15 χρόνια και έπειτα από μια μικρή επέμβαση, χρειάστηκε να την επαναφέρουν με απινιδωτή. Όπως τόνισε, βρισκόταν σε κλινική τότε και όχι σε ιατρείο και έτσι κατέστη δυνατό να γίνει χρήση του μηχανήματος και η επαναφορά της.

«Λίγο πολύ, πιστεύω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να είμαστε συγκλονισμένοι με τον άδικο χαμό αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη. Εγώ ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Όλοι μας τον αγαπήσαμε με τον τρόπο μας. Πονέσαμε με τα τραγούδια του, κλάψαμε, γελάσαμε, ξενυχτήσαμε. Καλό παράδεισο σε αυτό το παιδί που τόσο μα τόσο άδικα “έφυγε”» ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Εγώ θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν 15 χρόνια. Είχα επισκεφθεί και το ιατρείο του Ηλία. Είχα πάει δύο επισκέψεις. Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, που δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε. Άσχετο με αυτό, πριν από 15 χρόνια -μπορεί και παραπάνω- ήμουν παντρεμένη ακόμα με τον Κλαούντιο, δούλευα στο θέατρο και είχα βγάλει ένα κριθαράκι στο μάτι, το οποίο με το καθημερινό μακιγιάζ γινόταν όλο και πιο μεγάλο. Η μόνη ημέρα που μπορούσα να κάνω τη μικροεπέμβαση ήταν τη Δευτέρα στο ρεπό. Ο γιατρός εκείνη την ημέρα ευτυχώς μπορούσε μόνο στην κλινική -και ευτυχώς που μπορούσε στην κλινική-, γιατί την ώρα που ήταν να φύγω η πίεσή μου κατέβηκε στο 4. Θυμάμαι ότι τους είπα “σβήνω” και με επανέφεραν με απινιδωτή» πρόσθεσε.

Κλείνοντας το βίντεό της, η ίδια εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του τραγουδιστή, επισημαίνοντας ότι με τον θάνατό του έσωσε άλλους… Τόνισε δε, ότι ο καθένας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τους γιατρούς που εμπιστεύεται.

«Ίσως λοιπόν να “έφυγε” αυτός ο άνθρωπος για να μας υπενθυμίσει πόσα πολλά πράγματα πρέπει να προσέχουμε, πόσο πολύ πρέπει να ψάχνουμε και να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο γιατρός εμένα τότε μου είπε ότι ευτυχώς πήγα στην κλινική, διότι, διαφορετικά, θα με χάνανε» κατέληξε.

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