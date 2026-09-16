ΟΠΕΚΑ: Υποτροφίες 1.000 ευρώ για επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, οι δικαιούχοι

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Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη (16/9), η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση χρηματικών βραβείων – υποτροφιών ύψους 1.000 ευρώ σε επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026.

Το πρόγραμμα αφορά μαθητές και μαθήτριες που πέτυχαν για πρώτη φορά φέτος την εισαγωγή τους σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 15:00 της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 23:59 της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου.

Οι δικαιούχοι

Συνολικά προβλέπεται η χορήγηση της υποτροφίας σε 2.106 τέκνα, τα οποία είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Για να λάβουν την παροχή, θα πρέπει να είχαν τη μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026, να είναι άγαμα και άνεργα και να εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, έχοντας επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026.

Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν όσοι εισήχθησαν μέσω άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ από τον γονέα που είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και του οποίου το τέκνο πληροί τις προϋποθέσεις.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το ίδιο το τέκνο στις περιπτώσεις ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας, όταν πρόκειται για τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία, καθώς και στην περίπτωση επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Κάθε δικαιούχος που θα επιλεγεί θα λάβει χρηματικό βραβείο – υποτροφία ύψους 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις υπερβεί τις 2.106 διαθέσιμες θέσεις, οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

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