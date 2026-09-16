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16.09.2026 12:35

Φωτιά στο νοσοκομείο Γεννηματάς – Κατασβέστηκε άμεσα, δεν κινδύνευσαν ασθενείς

16.09.2026 12:35
GENNIMATAS_NOSOKOMEIO_

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε υπόγειο χώρο του Νοσοκομείου «Γεννηματάς» στην Αθήνα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του νοσοκομείου, όπου βρίσκονταν χαρτικά. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν αρκετή ώστε το περιστατικό να αντιμετωπιστεί, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος για τους ασθενείς που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται.

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