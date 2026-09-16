Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το υπουργείο Οικονομικών – Τι διεκδικούν

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Έξω από το υπουργείο Οικονομικών βρέθηκαν οι φοιτητές, διαμαρτυρόμενοι για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Υποστηρίζουν οι εστίες που υπάρχουν καλύπτουν μόλις το 4,8% των αναγκών πανελλαδικά.

Στην Αθήνα, σύμφωνα με τους φοιτητές οι διαθέσιμες κλίνες έχουν μειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια κατά τουλάχιστον 800 και 6 από τα 9 Ιδρύματα δεν διαθέτουν εστία.

Επιπλέον διαμαρτύρονται για την εκτόξευση των ενοικίων, γεγονός που κάνει την καθημερινότητα τους ακόμα πιο δύσκολη.

Οι φοιτητές, διεκδικούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ τον μήνα, διεύρυνση των δικαιούχων, πλαφόν στα ενοίκια και μέτρα για τη μείωση του κόστους της ενέργειας.

Παράλληλα, ζητούν δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και internet για όλους τους φοιτητές, αλλά και άμεση ανακαίνιση και αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών.

Οι φοιτητές αυτή την ώρα κατευθύνονται έξω από την βουλή για να ενώσουν την φωνή τους με τους δημόσιους υπαλλήλους στη μεγάλη κινητοποίηση έξω από τη Βουλή που είναι προγραμματισμένη η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του άρθρου 16 και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

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