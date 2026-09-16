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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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16.09.2026 14:00

Μεγαλύτερες αυτονομίες για τα Volvo XC60 και XC90

16.09.2026 14:00
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Η Volvo παρουσιάζει τα πρώτα της plug-in υβριδικά μεγάλης αυτονομίας για την ευρωπαϊκή και την αμερικανική αγορά. Πρόκειται για νέες εκδόσεις των best seller SUV, XC60 και XC90.

Το νέο XC60, που δέχθηκε επίσης μία σημαντική σχεδιαστική αναβάθμιση, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χλμ, ενώ το XC90 έχει ηλεκτρική αυτονομία έως 160 χλμ.

Τα υβριδικά μεγάλης αυτονομίας είναι σημαντικά για τη μετάβαση της σουηδικής εταιρείας σε ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον. Προσφέρουν μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία που διευκολύνει τις καθημερινές διαδρομές, αλλά και τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου.

Η ηλεκτρική αυτονομία τόσο του μεσαίου XC60, όσο και του μεγάλου XC90 είναι πλέον πάνω από δυόμιση φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις υπάρχουσες plug-in υβριδικές εκδόσεις τους. Αυτό έγινε λόγω της μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία η οποία ενσωματώνεται στο δάπεδο, καθώς και σε έναν πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα ο οποίος συνεργάζεται άριστα με τον κινητήρα βενζίνης, ο οποίος λειτουργεί μόνο όταν χρειάζεται. Να σημειώσουμε ότι και τα δύο μοντέλα παραμένουν διαθέσιμα και ως ήπια υβριδικά.

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