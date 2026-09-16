Ελληνικό – Αργυρούπολη: Επίδομα έως 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, έξι μέτρα κατά της υπογεννητικότητας

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Ένα εκτεταμένο πακέτο παροχών για τη στήριξη των νέων οικογενειών και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας προωθεί ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, καθώς τα στοιχεία για τις γεννήσεις στην περιοχή αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, το 2014 καταγράφηκαν περίπου 500 γεννήσεις στον Δήμο, ενώ στο τέλος του 2025 είχαν περιοριστεί σε μόλις 250. Πρόκειται για πτώση που αγγίζει το 50% μέσα σε έντεκα χρόνια, με τις συνέπειες να είναι ήδη ορατές στις εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία της περιοχής.

Η δημοτική αρχή επιχειρεί πλέον να παρέμβει με ένα πλέγμα οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων, το οποίο προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 για δημότες – κατοίκους του Ελληνικού και της Αργυρούπολης.

Επίδομα έως 3.000 ευρώ και απαλλαγή από δημοτικά τέλη

Στην κορυφή των μέτρων βρίσκεται η χορήγηση επιδόματος από 1.000 έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, με το ακριβές ύψος της ενίσχυσης να καθορίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Παράλληλα, για τις οικογένειες που θα αποκτήσουν νέο μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, ενώ το πακέτο συμπληρώνεται από σειρά δωρεάν υπηρεσιών για τα παιδιά.

Ειδικότερα, τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε ο Δήμος είναι:

Επίδομα 1.000 έως 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για κάθε οικογένεια που αποκτά νέο μέλος από 1.1.2027. Δωρεάν τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου. Δωρεάν συμμετοχή στη Δημιουργική Απασχόληση. Δωρεάν συμμετοχή στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου. Πακέτο πρώτων βασικών αγαθών για τη φροντίδα του μωρού, έπειτα από αίτηση της οικογένειας.

Το τελικό πλαίσιο στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τα μέτρα δεν έχουν ακόμη λάβει την τελική τους μορφή, καθώς το πλαίσιο εφαρμογής τους θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

Η δημοτική αρχή καλεί παράλληλα τους κατοίκους να καταθέσουν προτάσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω το πρόγραμμα στήριξης των οικογενειών, πριν οριστικοποιηθεί το συνολικό πλαίσιο.

Ο δήμαρχος εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τη δημογραφική εξέλιξη της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν τόσο τα νέα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί όσο και τις οικογένειες που θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.

«Χωρίς παιδιά δεν υπάρχει μέλλον ούτε για τη χώρα μας, ούτε για την πόλη μας, ούτε για τον δημότη», είναι το μήνυμα με το οποίο συνοδεύεται η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, με τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης να δηλώνει ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητές του για τη στήριξη των οικογενειών.

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