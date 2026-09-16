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16.09.2026 14:05

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο Δικαστικό Συμβούλιο προσφεύγουν οι δύο γιατροί για την προσωρινή κράτηση

16.09.2026 14:05
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Στο δικαστικό συμβούλιο προσφεύγουν οι δύο γιατροί για την προφύλακισή τους, για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο νομικός τους εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως προχωρά στην προσφυγή εκτιμώντας πως η απόφαση για προφυλάκιση αποτελεί «βάναυση κακοποίηση των δικονομικών δικαιωμάτων» των δύο κατηγορούμενων.

Μάλιστα, ο συνήγορος χαρακτηρίζει παντελώς αναιτιολόγητη την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους.

Η δήλωση του δικηγόρου των γιατρών

Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 14:33
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