Θάνατος Μαζωνάκη: Στο Δικαστικό Συμβούλιο προσφεύγουν οι δύο γιατροί για την προσωρινή κράτηση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στο δικαστικό συμβούλιο προσφεύγουν οι δύο γιατροί για την προφύλακισή τους, για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο νομικός τους εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως προχωρά στην προσφυγή εκτιμώντας πως η απόφαση για προφυλάκιση αποτελεί «βάναυση κακοποίηση των δικονομικών δικαιωμάτων» των δύο κατηγορούμενων.
Μάλιστα, ο συνήγορος χαρακτηρίζει παντελώς αναιτιολόγητη την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους.
Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.
Διαβάστε επίσης:
Θανατηφόρο τροχαίο στη Νάξο: Νεκρός 72χρονος, σοβαρά τραυματίες 19χρονος και 23χρονος
Φωτιά στο νοσοκομείο Γεννηματάς – Κατασβέστηκε άμεσα, δεν κινδύνευσαν ασθενείς
Θάνατος Μαζωνάκη: Οργή από το ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς – «Αμετανόητοι άνθρωποι»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.