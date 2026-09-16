Νέο «άδειασμα» Βανς στον Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να είναι υποταγμένες στο Ισραήλ

Takeaways by to pontiki AI Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή δεν πρέπει να είναι υποταγμένη στις επιδιώξεις του Ισραήλ.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργάζονται με το Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας και τεχνολογίας, αλλά θα επιδιώκουν πρωτίστως τα εθνικά τους συμφέροντα.

Παρά την ιστορική συνεργασία των δύο πλευρών, ο Βανς υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διαφοροποιείται από την ισραηλινή κυβέρνηση όταν προκύπτουν σημαντικές διαφωνίες.

Ο αντιπρόεδρος επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την προθυμία του να διακόπτει τις σχέσεις με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε περιπτώσεις απόκλισης συμφερόντων.

Η στάση του Βανς έχει προκαλέσει ανησυχία σε τμήματα της ισραηλινής διπλωματίας και του φιλοϊσραηλινού ρεπουμπλικανικού κατεστημένου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Πλεόν το ρήγμα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ με το Ισραήλ δεν είναι απλώς εμφανές, αλλά και βαθαίνει όλο και περισσότερο.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να επιτρέψει η πολιτική της για τη Μέση Ανατολή να είναι «υποταγμένη στο Κράτος του Ισραήλ», σε νέα αιχμηρή δήλωση σχετικά με έναν βασικό περιφερειακό σύμμαχο των ΗΠΑ. Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής «All-In Summit» στο Λος Άντζελες, ο Βανς ανέφερε ότι το Ισραήλ παραμένει σημαντικός εταίρος στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας και των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ότι οι ΗΠΑ δεν θα ακολουθούν αυτόματα την κατεύθυνση της ισραηλινής κυβέρνησης σε θέματα ασφάλειας.

«Θα συνεργαζόμαστε με τους άλλους όταν πρέπει να συνεργαστούμε. Θα διαφωνούμε όταν διαφωνούμε. Και θα επιδιώκουμε τα συμφέροντα της Αμερικής», δήλωσε ο Βανς. Η κυβέρνηση Τραμπ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας έναν συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας και έχει παραλύσει τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός ζωτικού ναυτικού περάσματος για τη μεταφορά καυσίμων.

Το ισραηλινό κοινοβούλιο εξήρε πέρυσι τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τον ρόλο της Αμερικής στην απελευθέρωση ομήρων που κρατούσαν Παλαιστίνιοι μαχητές στη Γάζα. Στις 5 Μαρτίου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη «μεγάλη υποστήριξή του προς το Ισραήλ» και δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ του Τραμπ και του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου «αλλάζει την περιφερειακή και παγκόσμια ιστορία».

Αυτή η αισιοδοξία κρύβει μια ολοένα και πιο περίπλοκη σχέση. Τον Ιούνιο, ο Βανς προειδοποίησε το Ισραήλ ότι του έχουν απομείνει λίγοι φίλοι και ότι θα πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά πριν αποξενώσει την Ουάσινγκτον. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει ήδη προκαλέσει την οργή τμημάτων της διπλωματικής κοινότητας του Ισραήλ, καθώς και του φιλοϊσραηλινού ρεπουμπλικανικού κατεστημένου. Η υπεράσπισή του, τον Ιούνιο, μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν ανησύχησε τους ισραηλινούς αξιωματούχους και έπληξε την εικόνα του στα μάτια ορισμένων φιλοϊσραηλινών ρεπουμπλικανών δωρητών.

Στις τελευταίες δηλώσεις του, ο Βανς εξήρε επίσης τον Τραμπ για την προθυμία του να διακόψει τις σχέσεις με τον Νετανιάχου όταν τα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα αποκλίνουν. «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος πρόεδρος των τελευταίων 40 ετών που ήταν πρόθυμος να πει: “Ξέρεις κάτι, ναι, ο Μπίμπι είναι καλός εταίρος, αλλά ο Μπίμπι και εγώ έχουμε διαφορετική άποψη σε αυτό το θέμα”, ή “Ο Μπίμπι κάνει λάθος σε αυτό”, ή ίσως “Ο Μπίμπι έχει δίκιο σε αυτό από την οπτική γωνία του Ισραήλ, αλλά ο αμερικανικός λαός χρειάζεται να ακολουθήσουμε μια διαφορετική κατεύθυνση”», είπε.

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