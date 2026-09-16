Reuters: Μυστική συνάντηση ΗΠΑ-Χούθι στο Ομάν μετά τις εξελίξεις στην Υεμένη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με εκπροσώπους των Χούθι της Υεμένης στο Ομάν το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν στο Reuters πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα, λίγες ημέρες αφότου η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή κατέλαβε ένα στρατηγικό τμήμα των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας σε μια σαρωτική επίθεση που έθεσε σε κίνδυνο τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Η συνάντηση, η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί, πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μουσκάτ, δήλωσαν τρεις από τις πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας. Δύο πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση του Ομάν, ​ένας μακροχρόνιος περιφερειακός μεσολαβητής, βοήθησε στην οργάνωση της συνάντησης.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τους Χούθι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» τον Μάρτιο του 2025, ποινικοποιώντας την υποστήριξη προς την ομάδα. Αλλά η Ουάσινγκτον έχει καθίσει στο ίδιο τραπέζι για διαπραγματεύσεις μαζί τους έκτοτε, καταλήγοντας σε εκεχειρία τον Μάιο του περασμένου έτους, αφού βομβάρδισε την ομάδα για δύο μήνες για να σταματήσει μια εκστρατεία επιθέσεων σε πλοία της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Χούθι τηλεφώνησαν στην κυβέρνησή του ζητώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνουν έξω από τον πόλεμο της Υεμένης. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε άμεση επαφή με την ομάδα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Στη συνάντηση, η οποία σύμφωνα με μια πηγή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, οι Χούθι δήλωσαν σε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία και ότι ήταν δεσμευμένοι στην εκεχειρία του 2025 με τις ΗΠΑ, ανέφεραν δύο πηγές.

Μία από τις πηγές είπε ότι η πολιτοφυλακή δήλωσε επίσης ότι δεν θα επιτεθεί σε ισραηλινά πλοία ή σε κανένα εμπορικό πλοίο, εκτός από αυτά που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, η αμερικανική πλευρά εκπροσωπήθηκε από προσωπικό της πρεσβείας. Μία από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι στην αντιπροσωπεία των Χούθι περιλαμβανόταν ένας ανώτερος αξιωματούχος με έδρα το Μουσκάτ, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, ο Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ.

Μια άλλη πηγή επιβεβαίωσε την παρουσία του Αμπντουλσαλάμ μαζί με την παρουσία ενός άλλου ανώτερου αξιωματούχου των Χούθι, του Αμπντελμαλίκ αλ-Ατζίρι. Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ είχαν συναντηθεί με τους Χούθι στο Ομάν, ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση, αλλά δήλωσε ότι η διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και η αποτροπή της εξαγωγής τρομοκρατίας από τη Μέση Ανατολή ήταν τα βασικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Η πρεσβεία του Ομάν στις ΗΠΑ και ο ανώτερος αξιωματούχος των Χούθι, Αμπντουλσαλάμ, δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι Χούθι την περασμένη εβδομάδα κατέλαβαν ουσιαστικά τον έλεγχο ολόκληρης της ακτογραμμής της Ερυθράς Θάλασσας της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού λιμανιού Μόχα, και του νησιού Πέριμ στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ή «Πύλη των Δακρύων», στις εκβολές της θάλασσας.

Οι Χούθι, οι οποίοι κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Υεμένης το 2014, μάχονται εναντίον ενός συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας για περισσότερο από μια δεκαετία. Ο πόλεμος βρισκόταν σε ύφεση βάσει εκεχειρίας τα τελευταία χρόνια, αλλά οι μάχες συνεχίστηκαν τον Ιούλιο όταν οι Χούθι κήρυξαν αποκλεισμό της σαουδαραβικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα σε απάντηση στον αποκλεισμό των λιμένων της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία.

Ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τηλεφώνησε στον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ζητώντας στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ εν μέσω της δραματικής προέλασης των Χούθι. Το Reuters ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον είπε στο Ριάντ ότι δεν θα εμπλακεί άμεσα.

Διαβάστε επίσης:

Χάγη: 25 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα πολέμου στον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Θάτσι – Συγκρούσεις με την αστυνομία έξω από το δικαστήριο (Video)

Τζέφρι Έπσταϊν: Το κόλπο των 500 δολαρίων, οι ισχυροί δικηγόροι και το απόρρητο που «κλείδωνε» τα «μυστικά» του

Γάζα: Στους 20 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας, δεκάδες εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια