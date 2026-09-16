Η League Phase του UEFA Europa League ξεκινά με Ολυμπιακό και ΟΦΗ στη MagentaTV

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Η League Phase του UEFA Europa League ανοίγει αυλαία το διήμερο 16-17/9, με τη MagentaTV να φιλοξενεί όλα τα ματς της 1ης αγωνιστικής, μεταξύ των οποίων και τις κρίσιμες αναμετρήσεις Ολυμπιακού και ΟΦΗ. Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση κόντρα στη Γιαγκελόνια από την Πολωνία. Ο αγώνας στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα πραγματοποιηθεί απόψε (Τετάρτη 16/9) στις 22:00, σε μετάδοση από τα κανάλια Magenta Sport 2 & Magenta Sport 4K. Την Πέμπτη 17/9 θα ακολουθήσει ο ΟΦΗ, ο οποίος θα υποδεχθεί στο «Παγκρήτιο Στάδιο» τη γερμανική Χόφενχαϊμ (19:45, Magenta Sport 2 & Magenta Sport 4K).

Από το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Μίλαν-Μπενφίκα (16/9, 22:00, Magenta Sport 3 & Start), Άντερλεχτ-Λιόν (16/9, 22:00, Magenta Sport 6), Σάντερλαντ-Άλκμααρ (16/9, 22:00, Magenta Sport 7), Γιουβέντους-Ναϊμέγκεν (17/9, 22:00, Magenta Sport 3 & Start), Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπόρνμουθ (17/9, 22:00, Magenta Sport 4) και Κρίσταλ Πάλας-Λεχ Πόζναν (17/9, 22:00, Magenta Sport 6).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «UEFA Europa League Show» με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Τόλη Χριστοφοράκη, πριν και μετά τη λήξη των ματς (18:00 & 00:05, Magenta Sport 1). Η εκπομπή θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από τα ματς των δύο ελληνικών ομάδων, καθώς και όλων των αναμετρήσεων της αγωνιστικής και θα παρουσιάσει δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Europa League Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς του διημέρου (19:45 & 22:00, Magenta Sport 1).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Europa League (League Phase, 1η Αγωνιστική)

Τετάρτη 16.09.26

Εκπομπή «UEFA Europa League Show» (18:00, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «UEFA Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)

Ομόνοια-Θέλτα (19:45, Magenta Sport 5)

Αραράτ-Σπάρτα Πράγας (19:45, Magenta Sport 6)

Εκπομπή «UEFA Europa League Show Pregame Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια» (21:00, Magenta Sport 2)

Εκπομπή «UEFA Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)

Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια (22:00, Magenta Sport 2 & 4K)

Μίλαν-Μπενφίκα (22:00, Magenta Sport 3 & Start)

Λεβερκούζεν-Τσέλιε (22:00, Magenta Sport 5)

Άντερλεχτ-Λιόν (22:00, Magenta Sport 6)

Σάντερλαντ-Άλκμααρ (22:00, Magenta Sport 7)

Στουρμ Γκρατς-Ρεν (22:00, Magenta Sport 8)

Χάποελ Μπερ Σεβά-Ντίναμο Ζάγκρεμπ (22:00, Magenta Sport 9)

Πέμπτη 17.09.26

Εκπομπή «UEFA Europa League Show» (00:05, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «UEFA Europa League Show» (18:00, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «UEFA Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)

ΟΦΗ-Χόφενχαϊμ (19:45, Magenta Sport 2 & 4K)

Λέφσκι Σόφιας-Σάλτσμπουργκ (19:45, Magenta Sport 6)

Εκπομπή «UEFA Europa League Show Postgame ΟΦΗ-Χόφενχαϊμ» (21:50, Magenta Sport 2)

Εκπομπή «UEFA Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)

Γιουβέντους-Ναϊμέγκεν (22:00, Magenta Sport 3 & Start)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπόρνμουθ (22:00, Magenta Sport 4)

Μπεσίκτας-Μαρσέιγ (22:00, Magenta Sport 5)

Κρίσταλ Πάλας-Λεχ Πόζναν (22:00, Magenta Sport 6)

Σέλτικ-Φερεντσβάρος (22:00, Magenta Sport 7)

Βικτόρια Πλζεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22:00, Magenta Sport 8)

Λίλεστρομ-Τορένσε (22:00, Magenta Sport 9)

Εκπομπή «UEFA Europa League Show» (18/9, 00:05, Magenta Sport 1)