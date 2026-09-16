Ο πολωνός ποδοσφαιριστής Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει αναλάβει τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή της Chery (photo/video)

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Με το Νο 9 να κοσμεί τη φανέλα του, ο πολωνός ποδοσφαιριστής Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιθετικών της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής. Πλέον έχει αναλάβει και τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή της Chery, εκπροσωπώντας τη μάρκα σε διεθνές επίπεδο.

Η τεχνολογία Chery Super Hybrid που χρησιμοποιεί το plug-in hybrid Tiggo 9 CSH έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις πρακτικές ανάγκες των οικογενειακών μετακινήσεων, αλλά και στις αυξανόμενες απαιτήσεις για περισσότερη άνεση, αποδοτικότητα και σιγουριά.

Με συνολική ισχύ 428 ίππων επιταχύνει από την στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ η μπαταρία LFP χωρητικότητας 34,46 kWh επιτρέπει την κάλυψη 148 χιλιομέτρων αμιγώς ηλεκτρικά. Με μεταξόνιο 2.80μ, με ευέλικτη 7θέσια διάταξη (2+3+2) και χώρο αποσκευών 889 λίτρων (με τα 5 καθίσματα σε χρήση), το Tiggo 9 CSH προσφέρει άνετους και διαμορφώσιμους χώρους για διαφορετικές οικογενειακές ανάγκες και συνθήκες ταξιδιού.

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