Γιώργος Μαζωνάκης: «Έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός στη φωτογραφία» λέει ο υπνοθεραπευτής της Κηφισιάς – Γιατί κλήθηκε να καταθέσει

Takeaways by to pontiki AI Οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου εστιάζουν πλέον σε έναν υπνοθεραπευτή, ο οποίος έλαβε επίμαχη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε στις αρχές ότι δεν διαθέτει ιατρική ιδιότητα και αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην παροχή ιατρικής βοήθειας προς τον θανόντα.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τη συνεργασία του με την κατηγορούμενη γιατρό, διευκρινίζοντας ότι είχε συναντηθεί με τον τραγουδιστή σε ουδέτερο χώρο για τη λήψη ιστορικού.

Οι Αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο της φωτογραφίας και τον ρόλο του υπνοθεραπευτή στο ευρύτερο πλαίσιο των επαφών που προηγήθηκαν του μοιραίου περιστατικού.

Η κατάθεση του αναμένεται να αποσαφηνίσει τις συνθήκες επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων λίγο πριν την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Στο κάδρο των ερευνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι μπαίνει πλέον και ο «υπνοθεραπευτής» στην Κηφισιά, ο οποίος είναι το πρόσωπο στο οποίο φέρεται να εστάλη από τη γιατρό Γάκα φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που βρισκόταν συνδεδεμένος στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα, καθώς φέρεται να τραβήχτηκε λίγο πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Μιλώντας στο Live News, ο υπνοθεραπευτής ξεκαθάρισε ότι η γιατρός δεν επικοινώνησε μαζί του αναζητώντας ιατρική βοήθεια: «Έχω βγει μόλις τώρα από τον ανακριτή. Είδα ότι κάποιοι λένε ότι είμαι γιατρός υπνοτιστής. Αλλά θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός, ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο. Υπνοτιστής και υπνοθεραπευτής, αυτό δηλώνω και αυτό είμαι και αυτό κάνω. Δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική εγώ για να μπορώ να βοηθήσω ή να κρίνω κάτι»

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν πελάτης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, για 15 χρόνια: «Προφανώς θα κατέθεσε έτσι η γιατρός. Είναι η άποψή της. Θα σας πω ότι διαψεύδεται. Δηλαδή είναι αστείο γιατί ο άνθρωπος αυτός πήγαινε χρόνια εκεί. Ξέρω λοιπόν ότι ήταν πελάτης της επί χρόνια. Εμένα μου ήταν παντελώς άγνωστος ο Μαζωνάκης. Δεν τον ήξερα, ούτε ήταν πελάτης μου».

Για την σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό, ανέφερε: «Τη γνωρίζω 14, 15χρόνια. Και έχω πέσει κι εγώ από τα σύννεφα. Είναι μια ανοιχτή συνεργασία. Βεβαίως, δεν το αρνούμαι. Έκανα εγώ συνεδρίες, συνεργαζόμασταν. Μου έστελνε πελάτες εκεί δικούς της» Για τον ραντεβού που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο ίδιος είπε: «Μπορεί να είναι σωστή πληροφορία».

«Είναι ζωντανός στη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου»

Ο υπνοθεραπευτής που έλαβε την φωτογραφία με τον τραγουδιστή να είναι καθιστός στην καρέκλα με κλειστά τα μάτια περιέγραψε τη στιγμή που ήρθε η εικόνα στο κινητό του.

«Είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία. Κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα. Με διαβεβαίωσε ότι είναι ζωντανός. Όχι, εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει.

Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω. Μα είπα αυτό είναι όλο. Όλοι ρωτάνε στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα. Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει εκεί. Αυτό μπορώ να σας πω. Κανένα από αυτά τα σενάρια. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όμως, αλλά υπάρχει στη δικογραφία το γιατί. Δεν ξέρω τι έγινε», είπε.

«Δεν τον έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά τον είδα τη Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη ήταν. Δευτέρα τον είδα. Ήρθε σε μένα. Συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι μπαρμπούτσαλα.

Τι κοσμοθεωρίες, δηλαδή τι κάνει ο υπνωτιστής; Αν είναι δυνατόν. Άκουσα κάτι κουλά πράγματα. Να είμαστε ψύχραιμοι, γιατί αυτό είναι. Μας έχει κλονίσει όλους. Έχει διαλύσει όλη αυτή την ιστορία. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη», κατέληξε ο υπνοθεραπευτής.

Γιατί κλήθηκε να καταθέσει στον ανακριτή

Σημειωτέον ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, ο υπνωτιστής έχει κληθεί από τον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει την προσεχή Δευτέρα όσα γνωρίζει. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, καλείται να δώσει πληροφορίες που ενδέχεται να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των σχέσεων και των επαφών που είχαν προηγηθεί. Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως η επίμαχη φωτογραφία, αλλά και η σχέση που είχε με τη γιατρό και τον τραγουδιστή. Η κατάθεσή του επίσης αναμένεται να δώσει απαντήσεις στο γιατί, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, η γιατρός θεώρησε σημαντικό να στείλει την επίμαχη φωτογραφία, αλλά και στο πώς εμπλέκεται στην αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν τον τραγουδιστή να καταλήξει νεκρός στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στο τι συνέβη μέσα στο ιατρείο. Οι Αρχές εξετάζουν και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο ο τραγουδιστής βρέθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο, ποιος του το σύστησε, ποια ήταν η σχέση του με τους δύο γιατρούς και ποιοι άλλοι άνθρωποι γνώριζαν ή επικοινωνούσαν μαζί του πριν από τη μοιραία ημέρα. Οι έρευνες όσο περνάνε οι μέρες θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τον ρόλο κάθε προσώπου, τη διαδρομή των επαφών και κυρίως για το τι συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ η άρση απορρήτου θα συμβάλει καταλυτικά στην ανασύσταση των γεγονότων της μοιραίας μέρας για τον τραγουδιστή.

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