Σε υπνωτιστή έστειλε την φωτογραφία του Μαζωνάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση η γιατρός από το Κολωνάκι

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Σοκ προκαλεί η πληροφορία ότι η γιατρός από το Κολωνάκι, έστελνε την φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη με κλειστά τα μάτια πάνω στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, σε έναν «γιατρό-υπνωτιστή».

Η Γάκα είχε γίνει γνωστό ήδη από τις έρευνες των γιατρών ότι είχε τραβήξει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη τις κρίσιμες στιγμές.

Οι φωτογραφίες αυτές δεν πήγαν στον σύζυγό της όπως αποκαλύπτεται, αλλά σε έναν γιατρό-υπνωτιστή ο οποίος φέρεται να είναι και το πρόσωπο το οποίο είχε φέρει σε επαφή τον τραγουδιστή με την γιατρό.

Η ίδια στην απολογία της δεν κατονόμασε τον παραλήπτη της φωτογραφίας, αλλά οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Στην επίμαχη φωτογραφία, ο Μαζωνάκης είναι στο κρεβάτι του ιατρείου με το μηχάνημα να είναι σε λειτουργία, με τα μάτια κλειστά.

Πρόκειται για την πρώτη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 14:43, ενώ δύο λεπτά αργότερα τράβηξε και δεύτερη. Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη έσπευσε να τις διαγράψει, όμως οι αρχές κατάφεραν να τις ανασύρουν.

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