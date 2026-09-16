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16.09.2026 12:02

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με ρητή δικάσιμο οι δύο ανήλικοι για την επίθεση σε συμμαθητή τους

16.09.2026 12:02
dikastirio_thessaloniki_new
φωτογραφία αρχείου

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Με ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου, οι οποίοι συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους, έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος των δύο νεαρών, 16 και 17 ετών, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργω εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μετά τον ορισμό δικασίμου αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνέβη χθες το μεσημέρι, όταν, για ασήμαντη αφορμή, οι δύο νεαροί μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, αφού εξύβρισαν τον 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα.

Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

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