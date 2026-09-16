Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία – Στη μάχη 60 πυροσβέστες και ελικόπτερο

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Φωτιά ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, συνδρομή με υδροφόρες παρέχει ο Δήμος Παιανίας.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας ενώ, όπως επισημαίνεται, σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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