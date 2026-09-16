Wide Media: Προσθέτει στο μιντιακό της χαρτοφυλάκιο τους ραδιοσταθμούς Kiss, Rebel και 88.3 του Ομίλου Κωστάκη

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Οι ραδιοσταθμοί Αττικής, Rebel 105.2, Kiss 92.9 και 88.3 (προσφάτως αποκτηθείς) του Ομίλου Κωστάκη περνούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ομίλου ψηφιακών ΜΜΕ Wide Media.

Τα καθιερωμένα – και επιτυχημένα – μουσικά ραδιόφωνα, Kiss και Rebel, θα παραμείνουν είναι ενώ από τη συχνότητα των 88.3 του πρώην Λύρα FM, θα εκπέμψει ο Athletico FM.

Στα μουσικά ραδιόφωνα γενικός διευθυντής θα παραμείνει ο μέχρι τώρα κάτοχος τους Παναγιώτης Κωστάκης.

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