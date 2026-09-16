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Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

16.09.2026 10:16

Eurovison 2027: Η διοργάνωση «μεγαλώνει» με την προσθήκη του Καναδά και την επιστροφή της Βόρειας Μακεδονίας

16.09.2026 10:16
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Ως πλήρες μέλος της EBU ο Καναδάς με την CBC/Radio- Canada θα πραγματοποιήσει την πρώτη συμμετοχή του στην Eurovision, δημιουργώντας μια νέα σελίδα στην ιστορία του ευρωπαϊκού τραγουδιστικού θεσμού.

Είναι μια ιστορική στιγμή, τουλάχιστον για τη χώρα της Βορείου Αμερικής, καθώς η CBC/Radio- Canada επί δεκαετίες είχε μεν σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση Δημόσιων Ραδιοτηλεοράσεων αλλά ως συνδεδεμένο/συνεργαζόμενο  μέλος (associate member). Ο όρος αναφέρεται σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς χωρών εκτός Ευρωζώνης και δεν είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ως  συνεργαζόμενο μέλος, ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της EBU, δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και δεν μπορεί να εκλέγει την διοίκηση της. Επίσης δεν έχει αυτόματο δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό της Eurovision.

Ωστόσο στην περίπτωση του Καναδά καθοριστική ήταν η αναθεώρηση του καταστατικού της EBU στην 96η Γενική Συνέλευση, στην Πράγα τον Ιούνιο, καθώς εκεί κρίθηκε πως ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της χώρας είναι ευθυγραμμισμένος με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και η ίδια η χώρα διαθέτει επίσημο παρατηρητή σε αυτό.

Η CBC/Radio-Canada άνοιξε τη διαδικασία επιλογής καλλιτέχνη στα τέλη Αυγούστου, ενώ το τραγούδι αναμένεται να δημιουργηθεί στη συνέχεια σε συνεργασία με τον νικητή της εθνικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπηθεί η χώρα θα είναι δίγλωσσο, θα έχει δηλαδή στίχους  στα αγγλικά και στα γαλλικά, αποτυπώνοντας τις δύο επίσημες γλώσσες του Καναδά.

Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η Αυστραλία. Η SBS είναι associate member ωστόσο, συμμετέχει στη Eurovision κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από την EBU, λόγω της μακράς ιστορίας μετάδοσης του διαγωνισμού από το κανάλι και της μεγάλης δημοτικότητας που απολαμβάνει η τηλεοπτική κάλυψη της στη χώρα.

Ακριβώς για αυτό το λόγο η EBU αποφάσισε και εξέδωσε  ειδική– τιμητική-  άδεια συμμετοχής το 2015. Η παρουσία της χώρας στον θεσμό κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη και έκτοτε η παραμονή της ανανεώνεται περιοδικά μέσα από ειδικές διμερείς συμφωνίες.

Στην Eurovision της Βουλγαρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς (11, 13, 15 Μαΐου) θα κάνει την επανεμφάνιση της η Βόρεια Μακεδονία.

Η τελευταία της εμφάνιση ήταν το 2022 στο Τορίνο, όταν η Andrea εκπροσώπησε τη χώρα με το τραγούδι «Circles» και κατέλαβε την 11η θέση στον δεύτερο ημιτελικό, μένοντας οριακά εκτός τελικού.

Από το 2023 η χώρα απείχε. Κύριες αιτίες αποτέλεσαν το αυξημένο κόστος συμμετοχής και η προτεραιοποίηση οικονομικών αναγκών της χώρας τοπροηγούμενο διάστημα. Παρ’ όλα αυτά, η δημόσια τηλεόραση MRT συνέχισε να μεταδίδει τον διαγωνισμό και η συζήτηση για επιστροφή παρέμενε ανοιχτή.

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