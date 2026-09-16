Θάνατος Μαζωνάκη: Συμβουλές ακόμα και για το σεξ σε ζευγάρια έδινε η Ιωάννα Γάκα

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Συμβουλές ακόμα και σε ζευγάρια που αντιμετώπιζαν πρόβλημα με το σεξ έδειξε έδινε η – προφυλακισμένη πια – Ιωάννα Γάκα.

Στην τελευταία της συνέντευξη στο podcast «Syros Healing Waves», μόλις 40 ημέρες πριν η κα Γάκα είχε αναφέρει ότι εκτός όλων των άλλων, μέσα από τις ιστορίες γυναικών που άκουσε στο ιατρείο της, προσπάθησε να αναδείξει τους ρόλους, τις ανασφάλειες και τα «πρέπει» που επηρεάζουν τη ζωή τους.

«Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι πιο συνειδητές με τα θέλω τους και μπορούν να κάνουν το βήμα και να επιλέξουν από την πραγματική τους θέση.

Άλλες γυναίκες είναι πιο πίσω σε αυτή τη συνειδητοποίηση και είναι στους ρόλους που τους καθορίζει η κοινωνία, η οικογένεια, τα πρέπει», είπε. «Οι γυναίκες είναι τεράστιες εκτάσεις. Δεν είναι μια γωνιά, δεν είναι ένας χώρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα από τα παραδείγματα που επέλεξε να μοιραστεί ήταν η περίπτωση ενός ζευγαριού που, όπως ανέφερε, είχε σταματήσει να έχει ερωτική επαφή για 12 χρόνια, παρότι υπήρχε αγάπη μεταξύ τους.

«Θυμάμαι μια κυρία η οποία είχε 12 χρόνια να έχει ερωτική σχέση με τον άντρα της. Ενώ ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι και ο ένας νοιαζόταν πάρα πολύ για τον άλλον», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, η γυναίκα αποκάλυψε το πρόβλημα έπειτα από μια έντονη συναισθηματική φόρτιση και τότε η συμβουλή της ήταν να ανοίξει μια συζήτηση με τον σύζυγό της.

«Μπορείς να τον ρωτήσεις γιατί; Γιατί μετά από τόσα χρόνια μπορεί και αυτός να μην ξέρει ότι και εσύ το επιθυμείς», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, το ζευγάρι μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά μετά από χρόνια και κατάφερε, όπως είπε, να επανασυνδεθεί.



«Εκείνο το βράδυ η γυναίκα γύρισε στο σπίτι της. Ήρθε ο άντρας της, άρχισαν να συζητούν και άνοιξαν μια κουβέντα που κατέληξε στις 4 το πρωί, να πουν ανομολόγητα πράγματα ο ένας στον άλλο και να μιλήσουν για το πόσο είχε καταπιέσει ο καθένας τον εαυτό του.

Με πήρε την επόμενη μέρα. Ήταν μέσα στην καλή χαρά. Και μου έλεγε: Πόσο σε ευγνωμονώ, πόσο σε ευχαριστώ. Δεν το περίμενα ποτέ ότι ένα τόσο απλό, ας πούμε, άνοιγμα θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα.

Τα επόμενα δύο χρόνια ταξίδευαν συνέχεια. Έφευγαν τα Σαββατοκύριακα οι δυο τους και ζούσαν σαν να βρίσκονταν στον μήνα του μέλιτος».

Το σημείο καμπής της ζωής της

Στην ίδια συνέντευξη παρουσίασε ως σημείο καμπής στη ζωή της την απώλεια του συζύγου της αδελφής της, ο οποίος, όπως ανέφερε, διαγνώστηκε στα 32 του χρόνια με σάρκωμα.

Όπως περιέγραψε, η οικογένεια αναζήτησε λύσεις σε μεγάλα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού, όμως η ασθένεια είχε τελικά τραγική κατάληξη.

«Κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Ταξιδέψαμε στο εξωτερικό, σε κέντρα αναφοράς, στους καλύτερους γιατρούς του κόσμου, να του προσφέρουμε ό,τι ήταν δυνατό ή αδύνατο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εμπειρία αυτή, όπως είπε, την έκανε να αναζητήσει απαντήσεις για το τι μπορεί να υπάρχει πίσω από μια ασθένεια, πέρα από όσα μπορούν να αποτυπωθούν στις εξετάσεις. «Ήθελα να τα παρατήσω. Ήταν τόσο βαθύ το τραύμα για μένα, που δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω. Άρχισα εκεί να σκέφτομαι ότι υπάρχει μία περίοδος η οποία είναι πίσω από το νόσημα», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι στη συνέχεια αναζήτησε νέες γνώσεις, περνώντας, όπως είπε, από σειρά εκπαιδεύσεων πάνω στην ολιστική προσέγγιση, με στόχο να συνδυάσει την κλασική ιατρική γνώση με μια διαφορετική αντίληψη για τον άνθρωπο.

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