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16.09.2026 12:53

Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες σε 45χρονο μετά από κλήση της συζύγου του στην Άμεση Δράση – Είχε περίστροφο και 17 φυσίγγια

16.09.2026 12:53
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αρχείου Eurokinissi

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Στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Τρίτης (15/9), μετά από κλήση της συζύγου του στην Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 35χρονη γυναίκα ειδοποίησε περίπου στις 14:10 την Αστυνομία, αναφέροντας ότι ο σύζυγός της προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 45χρονο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να κρυφτεί και προσποιήθηκε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε τσαντάκι ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια, καθώς και ακόμη 11 φυσίγγια.

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία.

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών σχηματίστηκε και σε βάρος της 35χρονης, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή της στη χώρα.

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