Θανατηφόρο τροχαίο στη Νάξο: Νεκρός 72χρονος, σοβαρά τραυματίες 19χρονος και 23χρονος

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στη Νάξο, στην επαρχιακή οδό Αγίας Αννας – Αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, με συνεπιβάτη έναν 23χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 72χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 72χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο 19χρονος οδηγός και ο 23χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

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