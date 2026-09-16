Θάνατος Μαζωνάκη: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας μπαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, λίγες μόλις ώρες μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, Αριστείδης Κορρέας, ζήτησε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σχετικά με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί σε ποιες ενέργειες προχώρησε ο ΙΣΑ, με δεδομένο ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια και όχι μόνο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που στάθηκε μοιραίο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς πραγματοποίησαν ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, από ποιους φορείς διενεργήθηκαν και ποια ήταν τα ευρήματά τους.

Έλεγχοι σε βάθος πενταετίας

Συγκεκριμένα αναμένεται επίσης να εξεταστεί από τον εισαγγελέα εάν οι αρμόδιες αρχές είχαν λάβει γνώση για τη λειτουργία συγκεκριμένων κέντρων ή για τις θεραπευτικές πρακτικές που εφαρμόζονταν σε αυτά, καθώς και εάν είχαν προχωρήσει στις απαιτούμενες ελεγκτικές ή άλλες ενέργειες.

Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα θα αναζητήσει στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν πρακτικές που ενδέχεται να έθεταν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών ή εάν υπήρχαν περιπτώσεις παραπλάνησης ασθενών με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Έτσι, η έρευνα δεν αφορά μόνο το τι συνέβη στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν δομές που παρέχουν τέτοιου τύπου θεραπευτικές μεθόδους.

Οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις άδειες λειτουργίας, τους ελέγχους, τυχόν καταγγελίες και τις ενέργειες στις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν υπήρξαν παραλείψεις στον εποπτικό μηχανισμό.

Στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης θα κριθεί εάν από το σύνολο των στοιχείων προκύπτουν αξιόποινες πράξεις και, εφόσον προκύψουν, ποια πρόσωπα ή φορείς συνδέονται με αυτές.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με ρητή δικάσιμο οι δύο ανήλικοι για την επίθεση σε συμμαθητή τους

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με ρητή δικάσιμο οι δύο ανήλικοι για την επίθεση σε συμμαθητή τους

Κυψέλη: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ο Δούκας – «Οι πολυκατοικίες που έχουν πρόβλημα είναι 24, άρα λείπουν δεδομένα»