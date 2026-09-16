Νταϊάνα: Μυστήριο με την κλοπή του βιβλίου του αδελφού της, που υπόσχεται βαριές αποκαλύψεις για τον Κάρολο

Takeaways by to pontiki AI Άγνωστοι παραβίασαν φορτηγό στην Ολλανδία και αφαίρεσαν τέσσερα αντίτυπα του επερχόμενου βιβλίου του κόμη Τσαρλς Σπένσερ για την αδελφή του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Το βιβλίο με τίτλο «Κύκνειο Άσμα» περιλαμβάνει αποκαλύψεις για τον γάμο της Νταϊάνα με τον Κάρολο και τα γεγονότα μετά τον θάνατό της.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μιας στοχευμένης ενέργειας για την απόκτηση του περιεχομένου πριν από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία του.

Ο κόμης Σπένσερ στοχεύει μέσω της προσωπικής του αφήγησης να διορθώσει ανακρίβειες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη ζωή και τον θάνατο της αδελφής του.

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Μυστήριο στην Ολλανδία λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του κόμη Τσαρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τα οποία υπόσχονται νέες αποκαλύψεις για τον γάμο της και τις δραματικές ημέρες μετά τον θάνατό της.

Αντίτυπα του πολυαναμενόμενου νέου βιβλίου, εκλάπησαν από φορτηγό στην Ολλανδία, λίγο πριν από την αποκλειστική προδημοσίευσή του από τη Daily Mail.

Το βιβλίο, με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» («Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου»), περιλαμβάνει αποκαλύψεις για τον βαθιά δυστυχισμένο γάμο της Νταϊάνα με τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας, Κάρολο, αλλά και για την κρίση που συγκλόνισε τη βασιλική οικογένεια μετά τον θάνατό της σε τροχαίο δυστύχημα το 1997.

Πηγή από τον εκδοτικό χώρο υποστήριξε στη Daily Mail ότι ο κόμης Σπένσερ «έσπασε τη σιωπή του» έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια και ότι όσα αναφέρει για την αντίδραση του σημερινού βασιλιά Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα είναι ιδιαίτερα βαριά.

Οι αποκαλύψεις για την Νταϊάνα και τη βασιλική οικογένεια

Το «Swan Song» αναμένεται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως την επόμενη Τρίτη. Στη Βρετανία εκδίδεται από την Penguin Michael Joseph, τμήμα της Penguin Random House.

Το βιβλίο περιγράφεται ως ιδιαίτερα προσωπική αφήγηση για τη σχέση του κόμη Σπένσερ με τη μεγαλύτερη αδελφή του και για τον αποτυχημένο γάμο της.

Παράλληλα, προσφέρει νέα στοιχεία για την εβδομάδα που ακολούθησε τον θάνατο της Νταϊάνα τον Αύγουστο του 1997, όταν η βρετανική μοναρχία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα δημόσιου πένθους αλλά και οργής.

Η Daily Mail αναφέρει ότι στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αναμένονται νέες αποκαλύψεις οι οποίες ενδέχεται να επαναφέρουν στο προσκήνιο την ιδιαίτερα συγκρουσιακή διάλυση του γάμου του τότε πρίγκιπα Καρόλου και της Νταϊάνα και το διαζύγιό τους.

Ο Σπένσερ θέλει να «διορθώσει ανακρίβειες» για την αδελφή του

Ενόψει της συμπλήρωσης 30 ετών από τον θάνατο της Νταϊάνα, ο 62χρονος κόμης Σπένσερ έχει δηλώσει ότι με το βιβλίο του θέλει να διορθώσει «ανακρίβειες» που, όπως υποστηρίζει, έχουν ειπωθεί για την αδελφή του.

Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει διεθνώς και να μεταφραστεί σε 12 γλώσσες.

Ο Σπένσερ είχε εκφωνήσει έναν ιδιαίτερα φορτισμένο και αιχμηρό επικήδειο στην κηδεία της Νταϊάνα στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, την οποία παρακολούθησε τηλεοπτικά, σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, κοινό περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Η μυστηριώδης κλοπή στην Ολλανδία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, φορτηγό που μετέφερε χιλιάδες αντίτυπα του βιβλίου παραβιάστηκε ενώ βρισκόταν σταθμευμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χώρο στάσης στην Ολλανδία.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν μόλις τέσσερα αντίτυπα, τα οποία ήταν τυλιγμένα με μαύρο πλαστικό ώστε να μην είναι ορατό το περιεχόμενό τους.

Πηγές του εκδοτικού χώρου εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια με σκοπό την απόκτηση του βιβλίου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Η ολλανδική αστυνομία ερευνά την υπόθεση, ενώ οι εκτιμήσεις στον εκδοτικό χώρο κυμαίνονται από μια ευκαιριακή κλοπή έως ενέργεια προσώπων που γνώριζαν τι ακριβώς μετέφερε το φορτηγό.

«Είναι εξαιρετικά ύποπτο. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο», ανέφερε εκδοτική πηγή, προσθέτοντας ότι είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή πριν από την προδημοσίευση.

Τι συνέβη με το φορτηγό

Το φορτηγό είχε αναχωρήσει τη Δευτέρα από τυπογραφείο στην Κεντρική Ευρώπη με προορισμό αποθήκη στην Ολλανδία, από όπου τα βιβλία θα διανέμονταν στα ολλανδικά βιβλιοπωλεία.

Το ίδιο βράδυ, ο οδηγός σταμάτησε σε χώρο στάσης στην ολλανδική ύπαιθρο για να κοιμηθεί. Περίπου στις 8 το πρωί διαπίστωσε ότι το φορτηγό είχε παραβιαστεί, αλλά έλειπαν μόνο λίγα από τα συσκευασμένα αντίτυπα του βιβλίου.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, τα στελέχη της Penguin στο Λονδίνο ενημερώθηκαν για την παραβίαση μόλις στις 3:30 το απόγευμα της επόμενης ημέρας.

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