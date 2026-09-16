Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Και τώρα σιωπή, λίγος σεβασμός – Ήταν τιμή μας κ. Μαζωνάκη»

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Σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου η οποία λίγες μέρες μετά το τελευταίο αντίο στον καλό της φίλο και κουμπάρο, επανήλθε στα social media, επισημαίνοντας ότι τώρα ήρθε η ώρα της σιωπής.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται η μορφή ενός άνδρα που περπατά με γυρισμένη την πλάτη. «Ήταν τιμή μας κ. Μαζωνάκη» αναγράφεται πάνω στην εικόνα. «Και τώρα σιωπή. Λίγος σεβασμός» αναφέρει η ηθοποιός στη λεζάντα.

Αν και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου δεν διευκρίνισε τι ακριβώς θέλει να πει με αυτή τη φράση και δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιο πρόσωπο, ωστόσο, γίνεται σαφές ότι εξέφρασε την αντίθεσή της απέναντι σε κάποια προσβλητικά και άστοχα σχόλια που έγιναν πρόσφατα για τον καλλιτέχνη

Σε προηγούμενη ανάρτησή της, η ηθοποιός -που βρέθηκε στη λαϊκή αγρυπνία όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη- είχε εκφράσει την οδύνη της για τον πρόωρο χαμό του καλλιτέχνη, επισημαίνοντας ότι αδυνατεί να διαχειριστεί την απώλειά του.

«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω. Στη “μεγάλη αγρυπνία”. Μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δε μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου» είχε γράψει.

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