Τσαφούλιας κατά Αφροδίτης Μάνου για τον Μαζωνάκη: «Το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων είναι αλαζονεία»

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Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, την ημέρα της κηδείας του, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις. Αυτή τη φορά, δημόσια απάντηση στη γνωστή τραγουδίστρια έδωσε ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας, σχολιάζοντας αιχμηρά την κριτική της για τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος επέλεξε να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Η Αφροδίτη Μάνου είχε αναφέρει πως δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε το έργο του, σχολιάζοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν οι θαυμαστές του να τον αποχαιρετήσουν. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις, στις οποίες προστέθηκε πλέον και αυτή του γνωστού σκηνοθέτη.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Σωτήρης Τσαφούλιας υποστήριξε πως η μουσική δεν χωρά σε διαχωρισμούς και πως κανείς δεν μπορεί να αξιολογεί ή να αμφισβητεί το πένθος των ανθρώπων επειδή δεν συμμερίζεται τις αισθητικές τους επιλογές.

«Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια κάνει λόγο για αδυναμία αποδοχής του γεγονότος ότι η τέχνη δεν αποτελεί υπόθεση μιας ελίτ, αλλά ανήκει στους ανθρώπους που τη βιώνουν.

Όπως σημειώνει, οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη δεν αποχαιρέτησαν απλώς έναν εκπρόσωπο ενός συγκεκριμένου μουσικού είδους: «Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν».

«Το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό», καταλήγει ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σωτήρη Τσαφούλια

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ΔΕΝ τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν. Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Το να χαρακτηρίζεις το πένθος ενός λαού ως “το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών” δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό», έγραψε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

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