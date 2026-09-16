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16.09.2026 10:55

Το μιούζικαλ «Wicked: For Good» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

16.09.2026 10:55
novacinema

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  • Αυτή την Κυριακή 20/9 (22:00) στο Novacinema1 με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Colman Domingo και σκηνοθεσία του Jon M. Chu
  • Και φυσικά On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Το μιούζικαλ «Wicked: For Good» («Wicked: Μέρος Δεύτερο», 2025, διάρκειας 138’) με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Colman Domingo και σκηνοθεσία του Jon M. Chuθα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Καθώς το Οζ στρέφεται εναντίον της Ελφάμπα, εκείνη ζει κρυμμένη προσπαθώντας να αποκαλύψει τα ψέματα του Μάγου. Χωρισμένες από την εξουσία και το καθήκον, η ίδια και η Γκλίντα πρέπει να ενωθούν. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 20/9 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

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