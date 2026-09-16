Εύβοια: Φωτιά σε δασική έκταση στο Παραδείσι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ και ο δήμος Καρύστου συνδράμει με υδροφόρες.
Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν μέσω μηνύματος από το 112, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.
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