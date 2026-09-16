Εύβοια: Φωτιά σε δασική έκταση στο Παραδείσι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ και ο δήμος Καρύστου συνδράμει με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026

Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν μέσω μηνύματος από το 112, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Παραδείσι της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2026

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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