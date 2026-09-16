Ποιος είναι ο «υπνωτιστής» που έλαβε από την Γάκα φωτογραφία του Μαζωνάκη – Η διεθνής παρουσία, οι μέθοδοι και η έρευνα για τα όρια της ανθρώπινης συνείδησης

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Γεννημένος στην Κηφισιά το 1964, ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Μαζωνάκη από την κατηγορύμενη γιατρό, ακολούθησε μια διαδρομή που ξεκίνησε από τις πανεπιστημιακές σπουδές ψυχολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξελίχθηκε σε μια πολυετή ενασχόληση με την υπνοθεραπεία, την αναδρομική θεραπεία και τη μελέτη της πνευματικής πραγματικότητας.

Η αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει σε παλαιότερη συνέντευξή του, δεν καλύπτονταν από τις συμβατικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας, τον οδήγησε σε ένα διαφορετικό πεδίο έρευνας, μέσα από το οποίο δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα ως θεραπευτής, συγγραφέας και ομιλητής.

Το 1981, σε ηλικία 17 ετών, έφυγε για τις ΗΠΑ, όπου ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα. Η απογοήτευση που, σύμφωνα με τον ίδιο, που ένιωσε από τις προσεγγίσεις της ψυχολογίας τον οδήγησε να στραφεί στην Κοινωνιολογία, αναζητώντας απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούσαν. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Old Dominion University της Βιρτζίνια, ενώ εγκατέλειψε τις μεταπτυχιακές του σπουδές όταν, όπως αναφέρει, λόγοι ανωτέρας βίας τον έφεραν ξανά στην Ελλάδα το 1986.

Η επιστροφή του στην πατρίδα δεν σήμανε και το τέλος της αναζήτησής του. Το ενδιαφέρον του για την ψυχολογία του και το πάθος του για την ύπνωση παρέμειναν ενεργά, παρά τις αλλαγές και τις ανατροπές που μεσολάβησαν. Όπως περιγράφει ο ίδιος, χρειάστηκε να περάσει από διαφορετικές διαδρομές μέχρι να καταλήξει στον επαγγελματικό δρόμο που επέλεξε. Για μία δεκαετία άσκησε το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή στην Κέρκυρα, όπου ανέπτυξε τη δραστηριότητά του στον χώρο της υπνοθεραπείας και της αναδρομικής θεραπείας.

Ο συγκεκριμένος είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και πιστοποιημένος αναδρομέας θεραπευτής. Είναι μέλος της National Guild of Hypnotists, του International Board for Regression Therapy και της Παγκόσμιας Ένωσης Αναδρομέων Θεραπευτών (EARTh). Στην τελευταία διετέλεσε αντιπρόεδρος για τέσσερα χρόνια και πρόεδρος για δύο χρόνια, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται στον χώρο της αναδρομικής θεραπείας. Παράλληλα, είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Μελετών των Επιθανάτιων Εμπειριών (IANDS), με αντικείμενο τις εμπειρίες που συνδέονται με τον θάνατο και τη συνείδηση.

Η διεθνής του δραστηριότητα δεν περιορίζεται στη συμμετοχή του σε επαγγελματικούς φορείς. Για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, όπως αναφέρει στο βιογραφικό του, συμμετέχει στην έρευνα και τη μελέτη της αναδρομικής θεραπείας, παρουσιάζοντας εργασίες και τις δικές του ανακαλύψεις σε συνέδρια και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις στην Τουρκία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ινδία, την Ισπανία, την Τσεχία, τη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ. Η παρουσία του σε αυτές τις διοργανώσεις αποτελεί μέρος της ενασχόλησής του με την ανταλλαγή απόψεων και τη διάδοση των μεθόδων που έχει αναπτύξει.

Από το 2011 έχει δημοσιεύσει άρθρα στο Journal of Regression Therapy, ενώ από το 2023 κατέχει τη θέση του αρχισυντάκτη της συγκεκριμένης επιθεώρησης. Έχει επίσης γράψει άρθρα στο περιοδικό «ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» και έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο έργο του περιλαμβάνεται η ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών μεθόδων, με επίκεντρο την υπνοσκόπηση, έναν όρο που, όπως αναφέρει, έχει καθιερώσει ο ίδιος.

Η υπνοσκόπηση αποτελεί βασικό στοιχείο της επαγγελματικής του προσέγγισης. Ο ίδιος τη διαχωρίζει από την υπνοθεραπεία, υποστηρίζοντας ότι ο θεραπευόμενος έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία και συμμετέχει στην αναζήτηση της ρίζας ενός προβλήματος, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση ύπνωσης. Στόχος, όπως εξηγεί, είναι η επίτευξη της ενόρασης, την οποία συνδέει με την ψυχική διεργασία και την κάθαρση. Στην Ελλάδα, εκτός από τις ατομικές συνεδρίες, προσφέρει και σεμινάρια υπνοσκόπησης σε θεραπευτές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή της τεχνικής του.

Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει πλέον τόσο την παροχή ατομικών συνεδριών όσο και τη διδασκαλία της μεθόδου του, παράλληλα με τη συγγραφική και ερευνητική του δραστηριότητα.

Σημαντικό μέρος της δουλειάς του αφορά τη μελέτη της μετενσάρκωσης, των προηγούμενων ενσαρκώσεων, των επιθανάτιων εμπειριών και άλλων φαινομένων που τοποθετούνται στα όρια της ανθρώπινης αντίληψης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η επιστημονική έρευνα οφείλει να εξετάζει και τις εμπειρίες που δεν εντάσσονται εύκολα στα καθιερωμένα ερμηνευτικά μοντέλα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του αναφέρεται στις έρευνες του Τμήματος Μελετών της Αντίληψης του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, καθώς και στο έργο του Ian Stevenson γύρω από τις αναφορές παιδιών σε προηγούμενες ζωές.

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