Λος Άντζελες: Βίντεο με την στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου του NBC – «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;»

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Νέο βίντεο που αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο ελικόπτερο του NBC, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του στο Λος Άντζελες είδε το φως της δημοσιότητας.

Το υλικό προέρχεται από το ίδιο το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαινε τηλεοπτικό συνεργείο του NBC για την πραγματοποίηση λήψεων. Αρχικά το πλάνο εμφανίζεται κανονικό, μέχρι τη στιγμή που η εικόνα αρχίζει να τρέμει και γίνεται έντονα ασταθής.

Τότε ακούγεται μία φωνή να ρωτά «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς το ελικόπτερο πέφτει, η καταγραφή διακόπτεται.

BREAKING: An NBC Los Angeles news helicopter crashed during live coverage of a deadly bus crash. The condition of those onboard is unknown. pic.twitter.com/cXMmubKrgq — Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026

Το ελικόπτερο κατέπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια, κοντά στη Mason Avenue. Μετά την πρόσκρουσή του ξέσπασε φωτιά και το σημείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου.

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