search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 19:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2026 18:12

Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Αγνοείται 62χρονη τουρίστρια στην περιοχή του Αλυκανά

16.09.2026 18:12
PERIPOLIKO_NEW_1234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των Αρχών στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας Ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο, 12/9, στην περιοχή του Αλυκανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, η 62χρονη εθεάθη για τελευταία φορά το πρωί του Σαββάτου στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε και από τότε αγνοούνται τα ίχνη της.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τη χρήση drone, ενώ εκτάκτως αναμένεται στο νησί κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: «Με διαβεβαίωσε ότι είναι ζωντανός στη φωτογραφία» λέει ο υπνοθεραπευτής της Κηφισιάς – Γιατί κλήθηκε να καταθέσει

Ακυρώνεται η συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, δεν μπόρεσαν να τη μετατρέψουν σε αφιέρωμα

Θάνατος Μαζωνάκη: Απεργία πείνας άρχισε ο Θεοδωρόπουλος μετά την απόφαση για προφυλάκιση – Αρνήθηκε φαγητό





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Πενιχρά κέρδη για ΝΔ-ΕΛΑΣ, άλμα το ΠΑΣΟΚ, ελεύθερη πτώση Καρυστιανού μετά τη ΔΕΘ – Πώς κατανέμονται οι έδρες

christina-pappa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά για το ιατρείο της Καρνεάδου: «Δεν μου άρεσε η συγκεκριμένη ιατρική προσέγγιση – Μου είχαν πει τα καλύτερα για τον γιατρό» (Video)

kennedy center
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτής «καρφώνει» Τραμπ: «Ασυγκράτητος, ούρλιαζε σε μια ανεξέλεγκτη έκρηξη θυμού» για το Κέντρο Κένεντι

cruz bardem 00- new
LIFESTYLE

Η Πενέλοπε Κρουζ για την ταινία με τον Χαβιέ Μπαρδέμ: «Είναι τρομακτικό να δουλεύεις με τον σύντροφό σου, θέλεις να τον προστατεύσεις»

naza-82342
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Από το χειροκρότημα της Βενετίας στο στόχαστρο ισραηλινών υπουργών και ακροδεξιών: Κλιμακώνονται οι απειλές κατά των δημιουργών του «NAZA»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

makaroniamousaka2
CUCINA POVERA

Ζυμαρικά με μεσογειακή σάλτσα μουσακά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 19:31
ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Πενιχρά κέρδη για ΝΔ-ΕΛΑΣ, άλμα το ΠΑΣΟΚ, ελεύθερη πτώση Καρυστιανού μετά τη ΔΕΘ – Πώς κατανέμονται οι έδρες

christina-pappa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά για το ιατρείο της Καρνεάδου: «Δεν μου άρεσε η συγκεκριμένη ιατρική προσέγγιση – Μου είχαν πει τα καλύτερα για τον γιατρό» (Video)

kennedy center
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτής «καρφώνει» Τραμπ: «Ασυγκράτητος, ούρλιαζε σε μια ανεξέλεγκτη έκρηξη θυμού» για το Κέντρο Κένεντι

1 / 3