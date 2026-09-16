ΚΘΒΕ: Το μισό του μηδέν… ή τα παιχνίδια του μυαλού

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Ένας άντρας ονειρεύεται ότι κερδίζει δέκα εκατοµµύρια στο τζόκερ και το λέει στη γυναίκα του, την κόρη του και τον κολλητό του φίλο οι οποίοι τον αντιµετωπίζουν σαν να τα κέρδισε στην πραγµατικότητα. Λίγες µέρες µετά εξαφανίζεται µε… δέκα εκατοµµύρια κι αλλάζει τις ζωές όλων. Μέχρι που επιστρέφει κι όλα ανατρέπονται…

Δυο φίλοι, μια οικογένεια, ένα δελτίο τζόκερ, µερικά εκατοµµύρια, ένα ψέµα και πολλές αλήθειες.

Ένας άντρας, στην πιο ώριμη ηλικία του, μαθαίνει ότι ο νέος εχθρός του είναι η μνήμη του. Πώς θ’ αντιδράσει σ’ αυτή τη μεγάλη απειλή;

Η γυναίκα του, η κόρη του κι καλύτερος του φίλος είναι δίπλα του. Ή, μήπως, απέναντί του;

Το νέο θεατρικό έργο του Μηνά Βιντιάδη «Το μισό του μηδέν» που θα παρουσιαστεί τη θεατρική περίοδο 2026-27 στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, προσεγγίζει ένα φαινόμενο που παίρνει κάθε μέρα διαστάσεις χιονοστιβάδας.

Πώς μπορεί να δραπετεύσει αυτός ο άντρας από τη «φυλακή» της σκέψης του; Πώς τα παιχνίδια του μυαλού δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα;

Όπως σημειώνει ο Βιντιάδης για τον ήρωα του «ένας άντρας γίνεται έρμαιο του μυαλού του που τον κάνει να πιστεύει ότι οι αναμνήσεις του είναι πιστά αντίγραφα στιγμών του παρελθόντος, ενώ στην πραγματικότητα είναι μικρές ιστορίες που ξαναγράφονται, κάθε φορά που τις ανακαλεί στη μνήμη του. Νομίζει ότι γνωρίζει ποιος είναι, μέχρι που, σιγά σιγά, γίνεται κάποιος άλλος».

Και καταλήγει: «Το μήνυμα που θέλω να δώσω με το έργο μου είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο όσα θυμάται, αλλά και όσα αισθάνεται, όσα το μυαλό κρύβει η καρδιά μπορεί να τα θυμάται…».

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιουρτσίδης, Σκηνικά – Κοστούμια: Άννα Μαρία Αγγελίδου, Μουσική: Γιώργος Μάρκος, Φωτισμοί: Γιάννης Τούμπας, Video Art: Άντα Λιάκου, Βοηθός φωτιστή: Τουλίν Οσμάν, Οργάνωση παραγωγής: Πέτρος Κοκόζης

Διανομή: Αλέξανδρος Ζαφειριάδης, Ρέα Καραδέδου – Ισούα, Θοδωρής Πολυζώνης, Ελευθερία Τέτουλα

Πρεμιέρα: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών

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