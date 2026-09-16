Η Πενέλοπε Κρουζ για την ταινία με τον Χαβιέ Μπαρδέμ: «Είναι τρομακτικό να δουλεύεις με τον σύντροφό σου, θέλεις να τον προστατεύσεις»

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Τρομακτικό θεωρεί η Πενέλοπε Κρουζ το να δουλεύει με τον σύζυγό της, Χαβιέ Μπαρδέμ, παρά το γεγονός ότι το λαμπερό ζευγάρι έχει γυρίσει μαζί εννέα ταινίες και μετρά σχεδόν 20 χρόνια σχέσης, έναν γάμο και 2 παιδιά.



Οι δυο τους πρωταγωνιστούν τώρα στην ταινία «Bunker» του Φλοριάν Ζελέρ, η οποία επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι, του οποίου ο γάμος δοκιμάζεται όταν οι δύο σύζυγοι διαφωνούν για μια κρίσιμη απόφαση και γράφτηκε ειδικά για τους ίδιους, σε συνεργασία μαζί τους. Αυτό, όμως δεν έκανε τα γυρίσματα λιγότερο αγχωτικά, όπως αποκάλυψε η 52χρονη Κρουζ σε συζήτηση με το κοινό μετά την προβολή της ταινίας.



«Είναι τρομακτικό να δουλεύεις με κάποιον που είναι σύντροφός σου, γιατί νιώθεις ότι θέλεις να τον προστατεύσεις. Και παρόλο που νιώθαμε πολύ ασφαλείς μαζί σου», είπε απευθυνόμενη στον 47χρονο Ζελέρ, «πάντα είναι τρομακτικό. Και πάντα λέω ότι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον πέντε χρόνια μέχρι να το ξανακάνουμε».

Penélope Cruz Reveals Why ‘It’s Scary’ to Work with Husband Javier Bardem After Over 16 Years of Marriage https://t.co/fIQzbbCjxt — People (@people) September 15, 2026

Η Κρουζ και ο Μπαρδέμ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón» το 1992 και ξανασυναντήθηκαν επαγγελματικά στο «Vicky Cristina Barcelona» το 2008. Παντρεύτηκαν το 2010 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Στο «Bunker», ο Μπαρδέμ υποδύεται τον Μιγκέλ, έναν επιτυχημένο αρχιτέκτονα που καλείται να αποφασίσει αν θα κατασκευάσει ή όχι ένα καταφύγιο για έναν δισεκατομμυριούχο. Η Κρουζ υποδύεται τη Σοφία, μια επιμελήτρια που ενοχλείται από το πώς έχουν αλλάξει οι φιλοδοξίες του συζύγου της και αρχίζει να αμφισβητεί την ηθική του.



Το σενάριο γράφτηκε έχοντας τους δυο τους κατά νου. Όπως και η Κρουζ με τον Μπαρδέμ, έτσι και η Σοφία με τον Μιγκέλ είναι παντρεμένοι εδώ και σχεδόν 17 χρόνια και έχουν δύο παιδιά. Ωστόσο, και για τους δύο ήταν σημαντικό να μη συγχέονται τα όρια ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματική τους ζωή, ιδιαίτερα στις σκηνές έντονης αντιπαράθεσης.



Σε αυτό βοήθησε η βαθιά εμπιστοσύνη που έχουν ο ένας στον άλλον, κάνοντας την εμπειρία λιγότερο δύσκολη. «Όταν γνωριστήκαμε, ήμασταν παιδιά, έφηβοι. Εγώ ήμουν 17 και εκείνος 21. Ήμασταν πολύ, πολύ νέοι και κάναμε τα πρώτα μας βήματα στην καριέρα μας. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω δει όλες του τις ερμηνείες, τα πάντα, και θαυμάζω πάρα πολύ όσα έχει κάνει», είπε η Κρουz για το έτερόν της ήμισυ.

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