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08.09.2026 23:59

Η Πενέλοπε Κρουζ κλαίει και φιλάει τον Χαβιέ Μπαρδέμ καθώς το «Bunker» σπάει ρεκόρ στη Βενετία με 15,5 λεπτά χειροκροτημάτων (Video)

08.09.2026 23:59
cruz bardem

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Η Πενέλοπε Κρουζ ξέσπασε ανεξέλεγκτα σε λυγμούς καθώς φίλησε τον σύζυγό της και συμπρωταγωνιστή της Χαβιέ Μπαρδέμ κατά τη διάρκεια των χειροκροτημάτων 15,5 λεπτών στην πρεμιέρα της ταινίας «Bunker» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Τρίτη το βράδυ. 

Αυτό κατέστησε το «Bunker» τον νικητή του Φεστιβάλ Βενετίας 2026 (μέχρι στιγμής) για την πιο ενθουσιώδη υποδοχή, και ήταν ελάχιστα πιο κοντά από ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια χειροκροτήματα της πρόσφατης μνήμης για το «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ (το οποίο είχε το πλήθος του Λίντο να χειροκροτεί για 17 λεπτά το 2024).

Καθώς οι χειροκροτήματα μαινόταν μετά το 10λεπτο, η Κρουζ ψέλλισε «Ευχαριστώ!» στους θαυμαστές και σταμάτησε για να σφίξει το χέρι ενός ιδιαίτερα ενθουσιώδους θαυμαστή πίσω της. Καθώς τελικά έφευγαν, η Κρουζ σταμάτησε φεύγοντας από το Palazzo del Cinema για να πει «Ciao!» στους θαυμαστές και να δεχτεί ευγενικά τον έπαινό τους.

Ο σκηνοθέτης Φλόριαν Ζέλερ έδωσε εντολή στο καστ του, στο οποίο συμμετείχαν οι Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ και Πολ Ντάνο, να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να δεχτούν τα χειροκροτήματα κατά τη διάρκεια της εκστατικής υποδοχής.

Στο «Bunker» πρωταγωνιστούν ο Μπαρδέμ και η Κρουζ ως ένα παντρεμένο ζευγάρι που βιώνει επαγγελματικές και προσωπικές αναταραχές στο σπίτι που μοιράζονται με τα παιδιά τους στο Λονδίνο. Ο γάμος τους αρχίζει να διαλύεται όταν ο Μιγκέλ, ένας αρχιτέκτονας, συμφωνεί να χτίσει ένα καταφύγιο επιβίωσης για τον Άντριου, έναν δισεκατομμυριούχο στον τομέα της τεχνολογίας, τον οποίο υποδύεται ο Ντάνο. Η ηθικά αμφίβολη ανάθεση ανοίγει ένα ρήγμα μεταξύ του ζευγαριού μετά από 17 χρόνια μαζί, καθώς η Σοφία αρχίζει να αμφισβητεί αν εξακολουθούν να μοιράζονται τις ίδιες αξίες και αρχίζει να συνεργάζεται με τον όμορφο Αμερικανό μυθιστοριογράφο Τζέρεμι Γκρέι (Σβαρτσενέγκερ).

Η Κρουζ, φορώντας ένα εκθαμβωτικό κόκκινο φόρεμα, μάζεψε λουλούδια από τους θαυμαστές της και πόζαρε για selfies στο χαλί πριν από την εμφάνιση. Με το λαμπερό καστ της και το συγγραφικό της υπόβαθρο, η ταινία «Bunker» κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες διεθνείς ταινίες που θα εμφανιστούν φέτος στα φθινοπωρινά φεστιβάλ.

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Η Πενέλοπε Κρουζ κλαίει και φιλάει τον Χαβιέ Μπαρδέμ καθώς το «Bunker» σπάει ρεκόρ στη Βενετία με 15,5 λεπτά χειροκροτημάτων (Video)

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