Η Πενέλοπε Κρουζ κλαίει και φιλάει τον Χαβιέ Μπαρδέμ καθώς το «Bunker» σπάει ρεκόρ στη Βενετία με 15,5 λεπτά χειροκροτημάτων (Video)

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Η Πενέλοπε Κρουζ ξέσπασε ανεξέλεγκτα σε λυγμούς καθώς φίλησε τον σύζυγό της και συμπρωταγωνιστή της Χαβιέ Μπαρδέμ κατά τη διάρκεια των χειροκροτημάτων 15,5 λεπτών στην πρεμιέρα της ταινίας «Bunker» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Τρίτη το βράδυ.

Αυτό κατέστησε το «Bunker» τον νικητή του Φεστιβάλ Βενετίας 2026 (μέχρι στιγμής) για την πιο ενθουσιώδη υποδοχή, και ήταν ελάχιστα πιο κοντά από ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια χειροκροτήματα της πρόσφατης μνήμης για το «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ (το οποίο είχε το πλήθος του Λίντο να χειροκροτεί για 17 λεπτά το 2024).

Penélope Cruz broke out into uncontrollable sobs as she kissed her husband and co-star Javier Bardem during the incredibly long 15.5-minute standing ovation at the premiere of “Bunker” at the #VeniceFilmFestival.https://t.co/D0OzKlxFjC pic.twitter.com/2TB0rM6WpQ — Variety (@Variety) September 8, 2026

Καθώς οι χειροκροτήματα μαινόταν μετά το 10λεπτο, η Κρουζ ψέλλισε «Ευχαριστώ!» στους θαυμαστές και σταμάτησε για να σφίξει το χέρι ενός ιδιαίτερα ενθουσιώδους θαυμαστή πίσω της. Καθώς τελικά έφευγαν, η Κρουζ σταμάτησε φεύγοντας από το Palazzo del Cinema για να πει «Ciao!» στους θαυμαστές και να δεχτεί ευγενικά τον έπαινό τους.

Ο σκηνοθέτης Φλόριαν Ζέλερ έδωσε εντολή στο καστ του, στο οποίο συμμετείχαν οι Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ και Πολ Ντάνο, να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να δεχτούν τα χειροκροτήματα κατά τη διάρκεια της εκστατικής υποδοχής.

Στο «Bunker» πρωταγωνιστούν ο Μπαρδέμ και η Κρουζ ως ένα παντρεμένο ζευγάρι που βιώνει επαγγελματικές και προσωπικές αναταραχές στο σπίτι που μοιράζονται με τα παιδιά τους στο Λονδίνο. Ο γάμος τους αρχίζει να διαλύεται όταν ο Μιγκέλ, ένας αρχιτέκτονας, συμφωνεί να χτίσει ένα καταφύγιο επιβίωσης για τον Άντριου, έναν δισεκατομμυριούχο στον τομέα της τεχνολογίας, τον οποίο υποδύεται ο Ντάνο. Η ηθικά αμφίβολη ανάθεση ανοίγει ένα ρήγμα μεταξύ του ζευγαριού μετά από 17 χρόνια μαζί, καθώς η Σοφία αρχίζει να αμφισβητεί αν εξακολουθούν να μοιράζονται τις ίδιες αξίες και αρχίζει να συνεργάζεται με τον όμορφο Αμερικανό μυθιστοριογράφο Τζέρεμι Γκρέι (Σβαρτσενέγκερ).

Η Κρουζ, φορώντας ένα εκθαμβωτικό κόκκινο φόρεμα, μάζεψε λουλούδια από τους θαυμαστές της και πόζαρε για selfies στο χαλί πριν από την εμφάνιση. Με το λαμπερό καστ της και το συγγραφικό της υπόβαθρο, η ταινία «Bunker» κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες διεθνείς ταινίες που θα εμφανιστούν φέτος στα φθινοπωρινά φεστιβάλ.

Penélope Cruz says it would be “very contradictory” to star in a movie like #Bunker and refuse to talk about politics:



“This involves so many aspects of where the world is right now — things that affect all of us, future generations. There are so many things in this film that… pic.twitter.com/cBLW9imNZ3 September 8, 2026

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