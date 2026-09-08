Ολυμπιακός – Βόλος 3-2: Με Γκονσάλες και Πουέρτα έκανε το 2Χ2 στο Κύπελλο (Video)

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Πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 3-2, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, έκανε το «2Χ2» μένοντας στην κορυφή και πλησιάζει ακόμη περισσότερο τον στόχο της πρώτης τετράδας στην τελική βαθμολογία, που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Μεξικανός, Αρμάντο Γκονσάλες ο οποίος σημείωσε δύο γκολ στο 42’ (κοντινό πλασέ από… ριμπάουντ μετά την απόκρουση της Κοσέλεφ σε κεφαλιά του Φίλη) και στο 50’ (κεφαλιά-ψαράκι), ενώ «σέρβιρε» και μία ασίστ προς τον Πουέρτα στο 68’, ο οποίος σκόραρε με υπέροχο «σκαφτό» στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Στο φινάλε ο Ολυμπιακός «χαλάρωσε» κι αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Βόλος, που σημείωσε δύο γκολ: Στο 79′ με κοντινό πλασέ του Μαρκ Γκονζάλες και στο 89′ με τον Χαραλαμπόγλου (πρώτο στην καριέρα του στους Θεσσαλούς), ο οποίος δεν το πανηγύρισε κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 39’ Κάρμο – 63’ Τσοκάνης

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Πέντερσεν (82′ Μάρτινς), Σμαΐλοβιτς (82′ Ρέτσος), Κάρμο, Τικνιζάν, Φίλης, Κουτσογούλας, Πουέρτα (71’ Φρόιλερ), Φορτούνης, Σα (90′ Σιπιόνι), Γκονσάλες (71’ Γιάρεμτσουκ).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Μύγας, Τσοκάνης, Αγκιάκουα (58’ Κάργας), Λυκουρίνος, Φάμπιο (80′ Γκαραβέλας), Γρόσδης (67’ Κόμπα), Ρεγκίς (58’ Μαρκ Γκονζάλες), Φουρτάδο, Τζόκα (58’ Λάμπρου), Χαραλαμπόγλου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας έχουν ως εξής:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

Ολυμπιακός-Βόλος 3-2

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

ΟΦΗ-Νέστος Χρυσούπολης 17:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης-Άρης 17:45

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 18:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ LEAGUE PHASE ΚΥΠΈΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (2026/27)

Η Βαθμολογία (σε 1αγ.)

Ολυμπιακός 6 -2αγ.

ΑΕΚ 3

Παναθηναϊκός 3

Ατρόμητος 3

Καλαμάτα 1

Μαρκό 1

Κηφισιά 1

ΠΑΟΚ 1

ΟΦΗ 1

Βόλος 1 -2αγ.

Πανσερραϊκός 0

Νίκη Βόλου 0

Νέστος 0

ΑΕΛ 0

Άρης – (0 αγ.)

Αστέρας Τρίπ. – (0 αγ.)

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