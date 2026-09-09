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ΚΟΣΜΟΣ

09.09.2026 00:20

Ιράν: Δύο ιρανικά πλοία χτυπήθηκαν στο Τζασκ και το Χαργκ – Απειλές για επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ

09.09.2026 00:20
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Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση και σε δεύτερο ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στο Τζασκ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι ένα μικρό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο κοντά στο νησί Χαργκ, χωρίς να τραυματιστεί κανείς αφού το πλήρωμα το είχε εγκαταλείψει.

 Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν «πολλά» ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε απάντηση για την απόπειρα πυραυλικής επίθεσης σε ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση τη Δευτέρα εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, χωρίς ωστόσο να τα πλήξει. Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως αυτήν την πληροφορία.

Προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί, απείλησε ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, εφόσον ιρανικά δεξαμενόπλοια βρεθούν στο στόχαστρο.

«Ο αμερικανικός στρατός (…) κάλεσε να εκκενωθούν τα ιρανικά δεξαμενόπλοια με στόχο να τα πλήξει. Ανακοινώνω επομένως ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων θα προκαλέσει πλήγματα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή», δήλωσε ο Ιρανός στρατηγός, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Παράλληλα, τα ιρανικά πρακτορεία Mehr και Fars μετέδωσαν ότι ακούγονταν εκρήξεις τόσο στο νησί Χαργκ όσο και στο Τζασκ, στην περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

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