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08.09.2026 18:45

11η Σεπτεμβρίου: Ο Μαμντάνι δημοσιεύει χιλιάδες έγγραφα για το πώς οι κάτοικοι της Νέα Υόρκης παραπλανήθηκαν για την ποιότητα του αέρα κοντά στο σημείο μηδέν

08.09.2026 18:45
ny

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Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε σήμερα τη δημοσίευση στο διαδίκτυο δεκάδων χιλιάδων εγγράφων που αποτυπώνουν «όσα η πόλη γνώριζε σχετικά με την παρουσία τοξικού αέρα» μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

«Αυτά τα έγγραφα δείχνουν όσα η πόλη γνώριζε για την παρουσία τοξικού αέρα γύρω από το «Σημείο Μηδέν», ποια χρονική στιγμή έμαθε σχετικά με αυτό και πώς ενήργησε προκειμένου να περιορίσει τη νομική ευθύνη της», δήλωσε ο δήμαρχος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Η δημοσίευση αυτή αποφασίστηκε στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την 9/11 Health Watch, μια οργάνωση προάσπισης των θυμάτων, η οποία είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη με στόχο να υποχρεώσει την πόλη να δημοσιοποιήσει αυτά τα έγγραφα.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Μαμντάνι που είναι ο πρώτος δήμαρχος, τα τελευταία 25 χρόνια, ο οποίος ξεκίνησε επιτέλους να δίνει απαντήσεις στο ερώτημα: Τι γνώριζε η πόλη για τους κινδύνους που συνδέονται με το τοξικό νέφος στο Σημείο Μηδέν και πότε το έμαθε;», ήταν η αντίδραση του διευθυντή της οργάνωσης Μπεν Τσέβατ.

Ερωτηθείς σχετικά με τα ονόματα των πολιτικών αξιωματούχων που απέκρυψαν πληροφορίες από τους πολίτες, ο Ζόχραν Μαμντάνι δήλωσε πως «αυτό αφορά έναν μεγάλο αριθμό προσώπων, τα οποία οι Νεοϋορκέζοι εμπιστεύονταν». 

Πέραν των 2.977 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ ανήμερα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, κυρίως στη Νέα Υόρκη, περισσότεροι από 9.400 πολίτες πέθαναν έπειτα από ασθένειες που συνδέονταν με την έκθεσή τους στις επιθέσεις, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό πρόγραμμα που θεσπίστηκε για την ιατρική παρακολούθησή τους.

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