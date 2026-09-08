search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 20:25
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 19:26

Συγκινημένος ο Τζορτζ Κλούνεϊ μιλά για τον θάνατο της αδελφής του: «Ήμουν μαζί της, όταν έφυγε από τη ζωή, της κρατούσα το χέρι»

08.09.2026 19:26
clooney – adelfi – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τις τελευταίες στιγμές της αδελφής του, που πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025 χτυπημένη από τον καρκίνο,  περιέγραψε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.


Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι βρισκόταν στο πλευρό της, όταν άφηνε την τελευταία της πνοή.  Ενώ της κρατούσε το χέρι, συνειδητοποίησε ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και ότι γι’ αυτό πρέπει να αναζητά σε κάθε στιγμή τη χαρά.

«Πέθανε πολύ γρήγορα και ήμουν μαζί της, όταν έφυγε από τη ζωή», θυμήθηκε ο Κλούνεϊ αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια masterclass στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου βρέθηκε για να τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.

«Και υπήρχε αυτή η αίσθηση, να είμαι μαζί της, να της κρατώ το χέρι όταν πέθανε, συνειδητοποιώντας πόσο σύντομη είναι όλη αυτή η ζωή», εξομολογήθηκε.

«Ήταν σαν πριν από λίγα λεπτά που εκείνη κι εγώ ήμασταν μικρά παιδιά μαζί. Σαν πριν από λίγα λεπτά που κρατιόμασταν χέρι χέρι ως παιδιά», πρόσθεσε. Συνεχίζοντας, ο Κλούνεϊ σημείωσε: «Ο χρόνος περνάει γρήγορα. Όλα αυτά περνούν. Γι’ αυτό πρέπει να αναζητούμε μόνο τη χαρά».

Αν και η Έιντα Ζάιντλερ  ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είχε εμφανιστεί μαζί με τον σταρ του Χόλιγουντ στη Βενετία το 2014. Τα δύο αδέρφια είχαν απαθανατιστεί να κινούνται με σκάφος σε κανάλι της ιταλικής πόλης, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί για τον γάμο του ηθοποιού με την Αμάλ Κλούνεϊ.

Ο Κλούνεϊ είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν την Έιντα «ηρωίδα» του, όταν μίλησε για τον θάνατό της σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε την επόμενη ημέρα.

Διαβάστε επίσης:

Πάμελα Άντερσον για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C: «Ήταν μια θανατική ποινή – Ο γιατρός είπε ότι είχα 10 χρόνια ζωής»

Bρετανία: Οι Σάσεξ «αιφνιδιάστηκαν» από την επιστολή του Καρόλου που ξεκαθαρίζει ότι παραμένουν ιδιώτες

Επίσκεψη έκπληξη της Αντζελίνα Τζολί σε σύλλογο πυγμαχίας στην… Ουκρανία




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Προφυλακιστέοι και για τον θάνατο του βρέφους ο 43χρονος και η 38χρονη

aek-123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Live η πρεμιέρα της Ένωσης στη League Phase του Champions League

miss aystria thanatos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη για τον θάνατο της 22χρονης Λουτσία Σίσιτς, Μις Αυστρίας 2024

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γεωργιάδης αντάλλαξε φιλοφρονήσεις με την πρέσβειρα του Ισραήλ: «Είναι ο καλύτερος μας φίλος» (Video) 

bond_007_0107_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

James Bond: Ο σεναριογράφος της νέας ταινίας, Steven Knight, πυροδοτεί τις φήμες για την επιλογή του 007 (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PHANTOM F 4
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η επιστολή του πατέρα του επισμηναγού στο ΓΕΑ - Τα επτά σενάρια για την πτώση του Phantom

danai-barka-new
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Η γελοιότητα έχει και όρια, θα κινηθώ νομικά» - Τα ψευδή δημοσιεύματα που την εξόργισαν

elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

alex veroia
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ανοίγει και πάλι την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 20:24
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Προφυλακιστέοι και για τον θάνατο του βρέφους ο 43χρονος και η 38χρονη

aek-123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Live η πρεμιέρα της Ένωσης στη League Phase του Champions League

miss aystria thanatos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη για τον θάνατο της 22χρονης Λουτσία Σίσιτς, Μις Αυστρίας 2024

1 / 3