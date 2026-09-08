Συγκινημένος ο Τζορτζ Κλούνεϊ μιλά για τον θάνατο της αδελφής του: «Ήμουν μαζί της, όταν έφυγε από τη ζωή, της κρατούσα το χέρι»

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Τις τελευταίες στιγμές της αδελφής του, που πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025 χτυπημένη από τον καρκίνο, περιέγραψε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.



Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι βρισκόταν στο πλευρό της, όταν άφηνε την τελευταία της πνοή. Ενώ της κρατούσε το χέρι, συνειδητοποίησε ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και ότι γι’ αυτό πρέπει να αναζητά σε κάθε στιγμή τη χαρά.



«Πέθανε πολύ γρήγορα και ήμουν μαζί της, όταν έφυγε από τη ζωή», θυμήθηκε ο Κλούνεϊ αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια masterclass στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου βρέθηκε για να τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.



«Και υπήρχε αυτή η αίσθηση, να είμαι μαζί της, να της κρατώ το χέρι όταν πέθανε, συνειδητοποιώντας πόσο σύντομη είναι όλη αυτή η ζωή», εξομολογήθηκε.

George Clooney shares harrowing account of sister's final moments before cancer death aged 65 https://t.co/se6Eb9anpe — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 8, 2026

«Ήταν σαν πριν από λίγα λεπτά που εκείνη κι εγώ ήμασταν μικρά παιδιά μαζί. Σαν πριν από λίγα λεπτά που κρατιόμασταν χέρι χέρι ως παιδιά», πρόσθεσε. Συνεχίζοντας, ο Κλούνεϊ σημείωσε: «Ο χρόνος περνάει γρήγορα. Όλα αυτά περνούν. Γι’ αυτό πρέπει να αναζητούμε μόνο τη χαρά».



Αν και η Έιντα Ζάιντλερ ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είχε εμφανιστεί μαζί με τον σταρ του Χόλιγουντ στη Βενετία το 2014. Τα δύο αδέρφια είχαν απαθανατιστεί να κινούνται με σκάφος σε κανάλι της ιταλικής πόλης, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί για τον γάμο του ηθοποιού με την Αμάλ Κλούνεϊ.



Ο Κλούνεϊ είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν την Έιντα «ηρωίδα» του, όταν μίλησε για τον θάνατό της σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε την επόμενη ημέρα.

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