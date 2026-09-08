Πάμελα Άντερσον για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C: «Ήταν μια θανατική ποινή – Ο γιατρός είπε ότι είχα 10 χρόνια ζωής»

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Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η Πάμελα Άντερσον, την Κυριακή (6/9), όταν ανεβαίνοντας στη σκηνή του amfAR Gala Venezia 2026, ανέτρεξε στη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C το 2002, αποκαλύπτοντας ότι οι γιατροί τής είχαν δώσει τότε περίπου 10 χρόνια ζωής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βενετία, στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, ενώ η Άντερσον στη φετινή διοργάνωση τιμήθηκε με το «το Βραβείο Θάρρους της amfAR».

«Ήταν μια θανατική ποινή αυτό μου είπε ο γιατρός μου, ότι πιθανότατα είχα περίπου 10 χρόνια ζωής» θυμήθηκε η ηθοποιός η οποία είχε δηλώσει, κατά το παρελθόν, ότι προσβλήθηκε από τον ιό της ηπατίτιδας C, από μια βελόνα τατουάζ που μοιράστηκε με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι.

Όπως εξήγησε, η διάγνωση επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο παίρνει αποφάσεις, έκτοτε, επισημαίνοντας ότι το γεγονός έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή της.

«Επηρέασε καθοριστικά τις αποφάσεις μου. Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί στα μικρά παιδιά μου. Έφερε στη ζωή μου τα πάνω κάτω» είπε, υπογραμμίζοντας και το σημαντικό οικονομικό κόστος που είχε η θεραπεία της.

«Μου πήρε όλα όσα είχα στην τράπεζα» είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το 2015 η Πάμελα Άντερσον ανακοίνωσε ότι είχε απαλλαγεί από την ηπατίτιδα C.

«Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Δεν είμαι το κορίτσι που χρειάζεται να το σώσουν, όσο εύκολο κι αν είναι να υποδυθεί κανείς αυτόν τον ρόλο» κατέληξε στην ομιλία της.

@vanityfairitalia #VFentertainment ♬ original sound – Vanity Fair Italia #PamelaAnderson prende il microfono all'amfar Gala a Venezia e per qualche secondo sembra cercare il punto da cui cominciare: «Ho riflettuto a lungo sul mio discorso, pensando: “Non voglio tornare indietro, voglio andare avanti”». E invece, per spiegare come ci è arrivata, deve tornare alla fine degli anni Novanta, quando le diagnosticarono l’epatite C: «Non esisteva una cura. Era una condanna a morte, così mi disse il mio medico. Probabilmente mi restavano circa dieci anni di vita». Non era tanto l’idea di morire, racconta: «Era la paura di ciò che sarebbe potuto accadere ai miei figli piccoli. Ha stravolto la mia vita». Leggi il discorso integrale nell'articolo di @stefisalta al link in bio🔗 #Venezia83

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