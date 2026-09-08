Με φόρα από την Κυριακή, πρώτος σε τηλεθέαση και τη Δευτέρα (7/9) ο Alpha

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Στο ρελαντί, χωρίς κάποια πρεμιέρα εκπομπής στο πρόγραμμά του ο Alpha διατήρησε τα κεκτημένα της προηγούμενης ημέρας με σχεδόν ίδια επίδοση και μάλιστα σε χρονική στιγμή κατά την οποία ο ανταγωνισμός έχει αρχίσει να εμφανίζει τις προτάσεις του για τη νέα σεζόν σε πρώτη φάση στην τυπολογία των ενημερωτικών εκπομπών.

Με εξαίρεση τα δελτία ειδήσεων, όλες οι άλλες εκπομπές του Alpha ήταν επαναλήψεις, από πολύ νωρίς το πρωί έως αρκετά μετά τα μεσάνυχτα.

Και μπορεί ο ανταγωνισμός να έχει ριχτεί στη «μάχη» της πρωινής ενημέρωσης και των κεντρικών δελτίων όλα εν τέλει κρίνονται στην μεταπογευματινή και βραδινή ζώνη τηλεθέασης.

Κοντά στο 12αρι διαμορφώθηκε η δυναμική του Mega το οποίο επανήλθε στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια τηλεθέασης με τον ΣΚΑΪ τρίτη επιλογή και σταθερά με επίδοση τουλάχιστον 11%.

Ο ΑΝΤ1 είχε το τέταρτο σε μέγεθος μερίδιο- με καλή εκκίνηση στην έναρξη του πενθήμερου, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες ημέρες του περασμένου 15ήμερου- και το Open το πέμπτο με διαφορά μόλις 0,4% απο τον ΑΝΤ1.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας το 5% της ΕΡΤ1 που φαίνεται να κέρδισε πόντους από τις πρεμιέρας των ψυχαγωγικών εκπομπών «Νωρίς, νωρίς», «Πρωίαν σε είδον» και «Στούντιο 4» με Χρήστο Φερεντίνο– Κατερίνα Καραβάτου στο ντεμπούτο τους ως παρουσιαστές της μεσημεριανής καθημερινής εκπομπής του σταθμού τη νέα σεζόν.

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