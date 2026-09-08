Nova: Πρώτη μετάδοση για τα αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ «The Pink Pill» και «Barbie Uncovered: Α Drean House Divided» (videos)

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Στο πλαίσιο της ενότητας «Ιστορίες γυναικών» του Nova Life έχει προγραμματιστεί η μετάδοση των ντοκιμαντέρ «The Pink Pill: Sex,Drugs & Who has Control» και «Barbie Uncovered: Α Drean House Divided».

Το πρώτο το οποίο θα μεταδοθεί σήμερα στις 21.00 αναδεικνύει ένα ευαίσθητο ζήτημα με στερεοτυπικές πτυχές. Εξερευνά τις έντονες ανισότητες όσον αφορά τη σεξουαλική υγεία των γυναικών. Η ταινία αποκαλύπτει πώς η ιατρική εκπαίδευση και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης αγνοούν συστηματικά τις σεξουαλικές ανάγκες των γυναικών, ενώ παράλληλα κανονικοποιούν δεκάδες φάρμακα για την ανδρική στυτική δυσλειτουργία.

Σε σκηνοθεσία Άϊσλινγκ Τσιν-Γι το «Ροζ Χάπι» διερευνά τα διπλά μέτρα και σταθμά στην επιστήμη, την ιατρική και την κοινωνία που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κατανοητή και συχνά απορρίπτεται η γυναικεία επιθυμία.

https://www.thepinkpillfilm.com

Το «Barbie Uncovered: A Dream House Divided» αφηγείται την εκπληκτική, αληθινή ιστορία της επιτυχίας και των υπερβολών που τροφοδότησαν το παγκόσμιο φαινόμενο της Μπάρμπι, με έμφαση στη διαμάχη και την προδοσία μεταξύ των συνδημιουργών της διάσημης κούκλας.

Η Ρουθ Χάντλερ και ο Τζακ Ράιαν ήταν δύο μοναδικοί χαρακτήρες που εφηύραν μαζί τη Μπάρμπι. Ωστόσο, η απίστευτη επιτυχία του παιδικού παιχνιδιού οδήγησε σε σκληρή σύγκρουση με δικαστικές υποθέσεις, οικονομική κατάρρευση, ξέφρενα πάρτι, οργή, αλληλοκατηγορίες, μάχη για την πατρότητά της κούκλας και, τελικά, τραγωδία.

Το ντοκιμαντέρ για την ιστορία πίσω από τον θρύλο της Μπάρμπι θα προβληθεί στις 22 του μήνα στις 21.00.

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