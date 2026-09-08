Οι Αμερικανοί φοβούνται περισσότερο την εγχώρια τρομοκρατία 25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου – Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos

Takeaways by to pontiki AI Πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters και Ipsos καταδεικνύει ότι οι Αμερικανοί πολίτες ανησυχούν πλέον περισσότερο για την εγχώρια τρομοκρατία και τις τυχαίες πράξεις βίας παρά για εξωτερικές απειλές.

Το 42% των συμμετεχόντων θεωρεί τις τυχαίες πράξεις βίας ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ το 33% εστιάζει στην εγχώρια τρομοκρατία.

Η τάση αυτή παρουσιάζει σημαντική μετατόπιση σε σχέση με το 2013, όταν η τρομοκρατία από το εξωτερικό αποτελούσε την κύρια πηγή ανησυχίας για την κοινή γνώμη.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αποτιμά αρνητικά το τίμημα των πολεμικών συγκρούσεων που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Επιπλέον, έξι στους δέκα Αμερικανούς σκέφτονται ακόμη τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες αναγνωρίζονται από το 75% των συμμετεχόντων ως γεγονός με καθοριστικό αντίκτυπο για το έθνος.

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Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, που άλλαξαν δραματικά τις προτεραιότητες ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, η απειλή που προβληματίζει περισσότερο τους Αμερικανούς δεν φαίνεται πλέον να προέρχεται από το εξωτερικό. Νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos δείχνει ότι οι πολίτες ανησυχούν περισσότερο για την εγχώρια τρομοκρατία και τις τυχαίες πράξεις βίας.

Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προσδιορίσουν ποιος κίνδυνος αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια του μέσου Αμερικανού.

Οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

42% επέλεξε τις τυχαίες πράξεις βίας, όπως οι ένοπλες επιθέσεις εναντίον πλήθους.

επέλεξε τις τυχαίες πράξεις βίας, όπως οι ένοπλες επιθέσεις εναντίον πλήθους. 33% θεωρεί μεγαλύτερη απειλή την «εγχώρια τρομοκρατία».

θεωρεί μεγαλύτερη απειλή την «εγχώρια τρομοκρατία». 20% επέλεξε την τρομοκρατία που προέρχεται από το εξωτερικό.

Η μεγάλη αλλαγή μέσα σε μία δεκαετία

Η σημερινή εικόνα διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη που είχε καταγραφεί περίπου μία δεκαετία νωρίτερα.

Σε δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos στα μέσα του 2013, η ξένη τρομοκρατία προκαλούσε μεγαλύτερη ανησυχία από την εγχώρια. Τότε:

51% θεωρούσε βασικό κίνδυνο τις τυχαίες πράξεις βίας.

θεωρούσε βασικό κίνδυνο τις τυχαίες πράξεις βίας. 28% επέλεγε την ξένη τρομοκρατία.

επέλεγε την ξένη τρομοκρατία. 21% χαρακτήριζε την εγχώρια τρομοκρατία βασική απειλή.

Η μετατόπιση αυτή καταγράφεται ένα τέταρτο του αιώνα μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, όταν ξένοι μαχητές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν αεροσκάφη και τα έριξαν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, έξω από την Ουάσινγκτον.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και αποτέλεσαν την αφετηρία πολεμικών επιχειρήσεων που διήρκεσαν δεκαετίες. Μεταξύ αυτών ήταν και η υπό τις ΗΠΑ εισβολή στο Αφγανιστάν, όπου βρίσκονταν οι ηγέτες της Αλ Κάιντα.

Στο επίκεντρο οι εγχώριοι εξτρεμιστές

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν αντιμέτωπες και με σειρά επιθέσεων που είχαν εγχώρια κίνητρα.

Μεταξύ αυτών ήταν η ένοπλη επίθεση του 2016 σε νυχτερινό κέντρο στη Φλόριντα, όπου σκοτώθηκαν 48 άνθρωποι, καθώς και άλλες επιθέσεις με στόχο μαύρους, ισπανόφωνους ή εβραίους Αμερικανούς.

Παράλληλα, ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει αρκετές φορές στόχος απόπειρας δολοφονίας. Σε μία από αυτές, το 2024, τραυματίστηκε από πυρά στο αυτί.

Η ανησυχία για απειλές που προέρχονται από το εσωτερικό της χώρας αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα όταν το ερώτημα περιορίζεται σε επιθέσεις με ιδεολογικό υπόβαθρο.

Το 61% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τη μεγαλύτερη απειλή αποτελούν οι εγχώριοι εξτρεμιστές, έναντι 34% που ανησυχεί περισσότερο για εξτρεμιστές από το εξωτερικό.

Παραμένουν ζωντανές οι μνήμες της 11ης Σεπτεμβρίου

Παρά τη μετατόπιση της αντίληψης για τις σημερινές απειλές, η 11η Σεπτεμβρίου εξακολουθεί να βρίσκεται έντονα στη συλλογική μνήμη των Αμερικανών.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, έξι στους δέκα δηλώνουν ότι σκέφτονται κατά καιρούς τις επιθέσεις.

Περίπου το ίδιο ποσοστό αναφέρει επίσης ότι θα υποστήριζε μία στρατιωτική επιχείρηση στην περίπτωση που οι ΗΠΑ δέχονταν μια νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση.

Η διάθεση αυτή, πάντως, δεν σημαίνει ότι οι πολίτες αξιολογούν θετικά τους πολέμους που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου.

Αρνητική αποτίμηση για Αφγανιστάν, Ιράκ και Ιράν

Για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, το 48% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι δεν άξιζε το τίμημα που καταβλήθηκε, ενώ μόλις το 21% πιστεύει το αντίθετο. Οι υπόλοιποι είτε δεν ήταν βέβαιοι τι να απαντήσουν είτε αρνήθηκαν να τοποθετηθούν.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τον πόλεμο στο Ιράκ:

51% θεωρεί ότι δεν άξιζε το κόστος.

θεωρεί ότι δεν άξιζε το κόστος. 21% εκτιμά ότι άξιζε.

Ακόμη χαμηλότερη είναι η υποστήριξη για τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο εξαπέλυσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από έξι μήνες. Μόνο το 25% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος πόλεμος αξίζει το τίμημά του, ενώ το 54% υποστηρίζει το αντίθετο.

Η 11η Σεπτεμβρίου ως γεγονός που ένωσε τη χώρα

Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις για τις πολεμικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν, οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την 11η Σεπτεμβρίου ως ένα γεγονός που ένωσε τη χώρα.

Το 75% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι οι επιθέσεις είχαν μεγάλο αντίκτυπο στο αμερικανικό έθνος.

Το ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο από το 41% που θεωρεί ότι μεγάλο αντίκτυπο στις ΗΠΑ είχε η χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007-2009.

Η ταυτότητα της δημοσκόπησης

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου και συγκέντρωσε τις απαντήσεις 1.167 ενηλίκων Αμερικανών από ολόκληρη τη χώρα.

Το περιθώριο στατιστικού λάθους της έρευνας κυμαίνεται από 3 έως 6 ποσοστιαίες μονάδες.

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