Φρίκη στη Νέα Υόρκη: 4 παιδιά δολοφονήθηκαν από μητέρα και γιαγιά με ναρκωτικά, αντιισταμινικό και μαχαίρι

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Νέα, σοκαριστικά στοιχεία αποκαλύπτονται για τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, δολοφονήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο από τη μητέρα και τη γιαγιά τους, προτού οι δύο γυναίκες βάλουν τέλος στη ζωή τους. Τοξικολογική έκθεση έδειξε ότι και τα τέσσερα παιδιά είχαν στον οργανισμό τους κράτομ και διφαινυδραμίνη, ένα αντιισταμινικό που προκαλεί υπνηλία.
Οι νέες λεπτομέρειες για την υπόθεση έγιναν γνωστές μέσω τοξικολογικής έκθεσης.
Four NY kids killed in grandma, mom’s murder-suicide were poisoned with allergy meds, kratom: report https://t.co/zJbFMjxnTt— Paul Deaux (@deauxpaul) September 8, 2026
Τα παιδιά ήταν ο 13χρονος Χάρπερ Χάρμον και τα τρία μικρότερα αδέλφια του, ο 11χρονος Χάντσον, η 10χρονη Γκρέισλιν και ο 10χρονος Γκάβιν Χάρμον. Σύμφωνα με την έκθεση, πριν από τον θάνατό τους είχαν λάβει κράτομ και διφαινυδραμίνη, τη δραστική ουσία που περιέχεται στο Benadryl.
Το κράτομ, το οποίο στις ΗΠΑ έχει αποκτήσει και την ονομασία «ηρωίνη των βενζινάδικων», είναι ψυχοδραστικό φυτικό εκχύλισμα που μπορεί να προκαλέσει επιδράσεις παρόμοιες με εκείνες των οπιοειδών, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).
Οι αρχές έχουν αποδώσει τις δολοφονίες των τεσσάρων παιδιών στη 44χρονη μητέρα τους, Σάρα Μάιερς, και στην 64χρονη γιαγιά τους, Έιμι Στέντμαν. Οι δύο γυναίκες αυτοκτόνησαν στη συνέχεια.
Η Στέντμαν ήταν μία από τους συνολικά έξι ανθρώπους που εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμά της στη Harris Avenue, στο Mechanicville.
Σύμφωνα με τη New York Post, οι αρχές ανέφεραν ότι ο Χάρπερ, ο Χάντσον και η Γκρέισλιν πέθαναν αφού δηλητηριάστηκαν. Ο 10χρονος Γκάβιν, μολονότι επίσης βρέθηκε να έχει τις δύο ουσίες στον οργανισμό του, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ενώ προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Την περίοδο των δολοφονιών, η Μάιερς βρισκόταν σε σκληρή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα τους, Μπρέιντι Χάρμον.
Ο Χάρμον ζει στη Γιούτα και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είχε δει τα παιδιά του από κοντά από τον Νοέμβριο του 2019.
Τα τέσσερα παιδιά δολοφονήθηκαν λίγο πριν από την προγραμματισμένη μετάβασή τους στη Γιούτα, γνωστή στις ΗΠΑ και ως «Beehive State», προκειμένου να περάσουν το καλοκαίρι μαζί με τον πατέρα τους.
Μετά τους θανάτους, οι αρχές εντόπισαν επιστολή της Σάρα Μάιερς, στην οποία η 44χρονη υποστήριζε ότι ο πρώην σύζυγός της είχε κακοποιήσει τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά τους.
Στο ίδιο γράμμα φέρεται να ισχυριζόταν ότι η δολοφονία των παιδιών ήταν ο μοναδικός τρόπος για να τα προστατεύσει από περαιτέρω κακοποίηση.
Ο Μπρέιντι Χάρμον έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί κακοποίησης και, μιλώντας μετά την τραγωδία, δήλωσε ότι υπάρχει «μια ξεχωριστή θέση στην κόλαση» για την πρώην σύζυγό του.
«Τα παιδιά μου υπέφεραν», είπε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. «Να τα δηλητηριάσεις και επίσης να τα μαχαιρώσεις – υπάρχει μια ξεχωριστή θέση στην κόλαση για ανθρώπους σαν κι αυτούς».
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