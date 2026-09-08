Η Ισλανδία κάλεσε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ για την ανάρτηση του Τραμπ που δείχνει τη χώρα κάτω από την αμερικανική σημαία

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Η Ισλανδία κάλεσε χθες, Δευτέρα, τον αμερικανό πρεσβευτή, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα που δείχνει το νησί και άλλες χώρες να καλύπτονται από την αμερικανική σημαία, μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RUV.

Ο χάρτης έδειχνε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική καλυμμένες από τη σημαία των ΗΠΑ, με όλα αυτά τα εδάφη να αναφέρονται ως «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ο Τραμπ ανήρτησε την εικόνα στην πλατφόρμα του, την Truth Social, χωρίς καμιά εξήγηση.

Η ισλανδή υπουργός Εξωτερικών Τόργκερντουρ Γκουναρσντότιρ κάλεσε τον Μπίλι Λονγκ, τον αμερικανό πρεσβευτή στην Ισλανδία, ο οποίος ανέλαβε επισήμως τη θέση μόλις τον περασμένο μήνα, μετέδωσε το RUV.

«Διατυπώθηκε ξεκάθαρα η θέση πως η ανάρτηση ήταν εντελώς ανάρμοστη», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο RUV.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι πρεσβείες των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη και στο Ρέικιαβικ και το αμερικανικό προξενείο στο Νούουκ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο. Το ισλανδικό υπουργείο Εξωτερικών επίσης δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε μερικές ώρες αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επένδυση 200 εκατομμυρίων ευρώ στη Γροιλανδία, στη διάρκεια επίσκεψης της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, μιλώντας στο δανικό πρακτορείο ειδήσεων Ritzau στο Νούουκ, δήλωσε πως το μήνυμα από την κυβέρνηση και το λαό της Γροιλανδίας είναι σταθερό.

«Η γροιλανδική κυβέρνηση και ο γροιλανδικός λαός έχουν πει ξανά και ξανά ότι δεν θέλουν να είναι Αμερικανοί», δήλωσε. «Ελπίζω πως κανένας δεν αμφιβάλλει γι’ αυτό, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στον υπόλοιπο κόσμο».

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