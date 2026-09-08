search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 09:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 07:58

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

08.09.2026 07:58
kiev_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτευούσας.

Παράλληλα, άλλοι επτά τραυματίστηκαν. Ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να γίνει βαρύτερος. Λίγο πριν από τις 06:45, οι στρατιωτικές αρχές κήρυξαν νέο συναγερμό για ρωσική αεροπορική επιδρομή.

Την ίδια ώρα, ουκρανική επιδρομή με drones προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράτοφ, στις όχθες του Βόλγα.

Ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας, Ρομάν Μπουσαργκίν, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι από την επίθεση αναφέρθηκαν θύματα, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό ή να διευκρινίσει ποια εγκατάσταση επλήγη.

Στην περιφέρεια Σαράτοφ βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο του ρωσικού κρατικού πετρελαϊκού ομίλου Rosneft, καθώς και σημαντικές βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν κάποια από αυτές αποτέλεσε στόχο της επίθεσης.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας είχαν αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου για τρεις ημέρες, λόγω του ταξιδιού που έκαναν στις δυο πρωτεύουσες οι απεσταλμένοι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες με τους προέδρους των δυο εμπόλεμων χωρών Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Με την οικονομική «θηλιά» να σφίγγει, η Τεχεράνη ανεβάζει το ρίσκο για να σύρει τις ΗΠΑ σε διαπραγματεύσεις

Η Ευρώπη ξυπνά με τον εφιάλτη της AfD προ των πυλών της εξουσίας – Στους δρόμους οι Γερμανοί, κλονίζεται ο Μερτς, φόβος για «ντόμινο»

Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εναντίον της Βρετανίας: «Απελάστε τον Πρέσβη, αναγνωρίστε την κυριαρχία της Αργεντινής στα Φώκλαντ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opeka_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πώς θα πάρετε τα αδιάθετα voucher για κοινωνικό τουρισμό, εκδρομές και θέατρο

kostis_hatzidakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελαφρά αλλαγή γραμμής από τον Χατζηδάκη: Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν λέμε όχι σε συμμαχίες

salma-hagiek-new
LIFESTYLE

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα

vargas aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Για νικηφόρα πρεμιέρα στην League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

akrodexia israil
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εναντίον της Βρετανίας: «Απελάστε τον Πρέσβη, αναγνωρίστε την κυριαρχία της Αργεντινής στα Φώκλαντ»

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

kyveli-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβέλη Μάρδα: Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη και το ματς Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 09:35
opeka_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πώς θα πάρετε τα αδιάθετα voucher για κοινωνικό τουρισμό, εκδρομές και θέατρο

kostis_hatzidakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελαφρά αλλαγή γραμμής από τον Χατζηδάκη: Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν λέμε όχι σε συμμαχίες

salma-hagiek-new
LIFESTYLE

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

1 / 3