Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

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Πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτευούσας.

Παράλληλα, άλλοι επτά τραυματίστηκαν. Ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να γίνει βαρύτερος. Λίγο πριν από τις 06:45, οι στρατιωτικές αρχές κήρυξαν νέο συναγερμό για ρωσική αεροπορική επιδρομή.

Την ίδια ώρα, ουκρανική επιδρομή με drones προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράτοφ, στις όχθες του Βόλγα.

Ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας, Ρομάν Μπουσαργκίν, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι από την επίθεση αναφέρθηκαν θύματα, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό ή να διευκρινίσει ποια εγκατάσταση επλήγη.

Στην περιφέρεια Σαράτοφ βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο του ρωσικού κρατικού πετρελαϊκού ομίλου Rosneft, καθώς και σημαντικές βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν κάποια από αυτές αποτέλεσε στόχο της επίθεσης.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας είχαν αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου για τρεις ημέρες, λόγω του ταξιδιού που έκαναν στις δυο πρωτεύουσες οι απεσταλμένοι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες με τους προέδρους των δυο εμπόλεμων χωρών Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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